La sera di Ferragosto a San Lorenzo al Mare si animerà con la musica e le danze tradizionali. Sabato 15 agosto 2026, a partire dalle ore 21:00, la centrale Piazza Marvaldi ospiterà un coinvolgente “Concerto a ballo” all’insegna del Balfolk, un evento ideale per gli amanti del genere e per chiunque voglia trascorrere una serata di festa all’aperto.

I protagonisti della serata: TradplusDuo

Ad accompagnare le danze sul palco ci saranno i musicisti del TradplusDuo. La formazione, pronta a far ballare residenti e turisti con il suo coinvolgente repertorio, è composta da:

Andrea Capezzuoli: impegnato agli organetti, voce e stomp box.

impegnato agli organetti, voce e stomp box. Mattia Console: al violino.

Un evento tra musica e aggregazione in piazza

L’appuntamento musicale, che vanta il patrocinio del Comune di San Lorenzo al Mare, è curato in collaborazione con l’associazione “PassinelVento asd” (affiliata CSEN), realtà attiva nella promozione della cultura del balfolk. Sarà un’occasione speciale per ritrovarsi nel cuore del paese e condividere l’energia delle danze popolari.

Di seguito il riepilogo con tutte le informazioni per partecipare alla serata:

Data: Sabato 15 agosto 2026.

Sabato 15 agosto 2026. Orario: A partire dalle ore 21:00.

A partire dalle ore 21:00. Luogo: Piazza Marvaldi, San Lorenzo al Mare.

Piazza Marvaldi, San Lorenzo al Mare. Evento: Concerto a ballo Balfolk con il TradplusDuo.