La multisala Megaplex Stardust, situato all’interno della Città Commerciale “OASI” di Tortona, rinnova la sua programmazione cinematografica per la settimana dal 26 al 31 agosto. L’offerta per questi ultimi giorni del mese si presenta estremamente ricca, con una selezione di pellicole capaci di accontentare ogni preferenza: dall’animazione per tutta la famiglia ai grandi ritorni, passando per la fantascienza epica, l’horror, i thriller d’azione e le commedie. Di seguito proponiamo un viaggio dettagliato tra le trame dei film in cartellone, accompagnato dagli orari completi delle proiezioni.

Oceania

Nell’antica Polinesia, Vaiana è la giovane figlia del capo di un villaggio di abili navigatori che da generazioni non osano superare la barriera corallina. Quando il pesce scarseggia e la vegetazione marcisce, la ragazza viene scelta dall’oceano stesso per una missione epica: trovare il leggendario semidio Maui per restituire il cuore mistico della dea Te Fiti e fermare l’oscura piaga che minaccia il mondo. Un’avventura straordinaria tra tempeste e creature magiche, dove Vaiana scoprirà il coraggio necessario per guidare il suo popolo.

Da mercoledì a sabato: 19:30 – 20:50

19:30 – 20:50 Domenica: 15:10 – 17:40 – 19:30 – 20:50

15:10 – 17:40 – 19:30 – 20:50 Lunedì: 19:30 – 20:50

Spiderman Brand New Day

Quattro anni dopo i drammatici eventi di No Way Home, Peter Parker vive un’esistenza adulta segnata dalla completa solitudine, avendo cancellato il proprio ricordo dalla mente delle persone amate. Agendo nell’ombra in una New York che ha dimenticato la sua vera identità, si dedica a tempo pieno al ruolo di eroe. La pressione costante, però, innesca una sorprendente evoluzione fisica che rischia di comprometterlo, proprio mentre una nuova e misteriosa minaccia criminale si abbatte sulla città.

Tutti i giorni: 21:40

Odissea

Terminato il lungo assedio di Troia, Ulisse salpa verso l’amata Itaca. Il suo viaggio si trasforma presto in un’epopea tormentata da forze tempestose, creature ostili e dai fantasmi della sua stessa coscienza. Nel frattempo, a casa, Penelope lotta per resistere ai pretendenti che hanno invaso il palazzo reale, primo fra tutti il pericoloso Antinoo. Per proteggere la madre e il regno, il giovane Telemaco intraprende un viaggio di formazione tra le isole ioniche, alla disperata ricerca del padre.

Da mercoledì a sabato: 21:30

21:30 Domenica: 17:30 – 21:30

17:30 – 21:30 Lunedì e martedì: 21:30

Insidious Fuori Altrove (Vietato ai minori di 14 anni)

Gemma, una giovane madre tornata a vivere nella sua casa d’infanzia, scopre di possedere un potere tanto straordinario quanto inquietante: può viaggiare nell’Altrove, una dimensione oscura popolata da anime perdute e demoni, e portare con sé elementi nel mondo dei vivi. Questa capacità attira le attenzioni di entità maligne che iniziano a darle la caccia, assottigliando pericolosamente il confine tra la realtà e l’incubo.

Da mercoledì a sabato: 22:10

22:10 Domenica: 19:30 – 21:30

19:30 – 21:30 Lunedì: 22:10

The Dog Stars – Le Stelle Dopo la Fine

In un duro scenario post-apocalittico in cui un virus ha quasi annientato l’umanità, il pilota Hig vive confinato in un aeroporto abbandonato insieme al suo cane e a un burbero ex marine. La sua sopravvivenza solitaria viene stravolta quando la radio capta una misteriosa trasmissione. Accesa da una nuova speranza, Hig decide di rischiare tutto a bordo del suo vecchio Cessna del 1956, partendo verso Grand Junction alla ricerca di un ultimo barlume di umanità.

Da mercoledì a sabato: 19:30 – 21:30

19:30 – 21:30 Domenica: 15:20 – 17:30 – 21:30

15:20 – 17:30 – 21:30 Lunedì: 19:30 – 21:30

One Night Only

A New York, durante l’unica notte dell’anno in cui ai single è concesso vivere incontri occasionali in totale libertà, i destini di Owen (fresco di rottura) e dell’inguaribile romantica Allie si incrociano. Tra loro scatta subito una scintilla che trasforma la serata in un’imprevedibile corsa tra le strade della metropoli, fatta di equivoci, deviazioni e missioni improbabili. Rincorrendosi e perdendosi di continuo, scopriranno che il vero amore potrebbe nascondersi proprio nella notte meno romantica dell’anno.

Da mercoledì a sabato: 19:40

19:40 Domenica: 15:30 – 19:40

15:30 – 19:40 Lunedì: 19:40

Couture

Un intimo e affascinante viaggio dietro le quinte della settimana della moda di Parigi. Abbandonando gli stereotipi sul glamour sfrenato e sugli eccessi, la pellicola si concentra sulla prospettiva profondamente umana di tre donne molto diverse tra loro. Le loro storie intrecciate diventano un inno alla capacità di accettare l’imprevedibilità della vita e di scovare la vera bellezza anche nei momenti più complessi.

Da mercoledì a sabato: 19:50

19:50 Domenica: 15:30 – 17:30 – 19:50

15:30 – 17:30 – 19:50 Lunedì: 19:50

La Vendetta Perfetta Bear Country

Manco Kapak (Russell Crowe) è il leggendario proprietario di un club di Los Angeles, intenzionato a vendere l’attività per iniziare una nuova vita con la donna che ama. I suoi piani vanno in fumo quando un ladro mascherato gli ruba l’incasso, attirando inoltre le pressioni dei cartelli della droga locali. A complicare la situazione interviene un misterioso e seducente giovane interessato ad acquistare il locale. In una spirale di bugie e doppi giochi, Manco dovrà affrontare i propri demoni in un’inevitabile resa dei conti finale.

Da mercoledì a lunedì: 21:50

21:50 Domenica: 15:30 – 17:30 – 21:50

Harry Potter e la Pietra Filosofale

Torna sul grande schermo il primo, amatissimo capitolo della saga creata da J.K. Rowling. Il piccolo Harry Potter, rimasto orfano a un anno di età, vive un’esistenza infelice vessato dai prepotenti zii Vernon e Petunia e dal viziato cugino Dudley, costretto a dormire in un ripostiglio sotto le scale. Il giorno del suo undicesimo compleanno, però, una straordinaria rivelazione capovolgerà la sua vita: Harry scopre di essere un mago prodigioso, destinato a compiere grandi imprese e a svelare i segreti del suo passato.

Lunedì: 19:30

Da mercoledì a sabato: 19:30

Domenica: 15:00 – 18:00