Il palco del parco di Villa Scarsella a Diano Marina si prepara ad accogliere l’imperdibile atto conclusivo del 15° EMD Festival. Domani, mercoledì 26 agosto alle ore 21:30, andrà in scena lo spettacolo di grande jazz “Tre come Noi”. Protagonisti della serata saranno il pianista Dado Moroni e il contrabbassista Rosario Bonaccorso, che celebreranno una storica “reunion” a 44 anni dal loro primo concerto insieme, affiancati per l’occasione dal fenomenale batterista statunitense Hamid Drake.

Una sintonia che attraversa i decenni

Il sodalizio artistico tra Moroni e Bonaccorso affonda le sue radici nel lontano 1982, quando debuttarono insieme al Teatro Ciak di Milano. Da quel momento, le loro carriere si sono sviluppate a livello internazionale, portandoli a condividere palchi in tutto il mondo con leggende del jazz come Billy Cobham, Benny Golson e Winton Marsalis, e con icone della musica pop e cantautorale italiana del calibro di Lucio Dalla, Eros Ramazzotti e Gino Paoli. La sintonia che li lega è frutto di un profondo rapporto umano e dell’amore per le radici della musica afroamericana, unita alla curiosità per le correnti più contemporanee. La serata, presentata dalla brillante Roberta Moschella, si concluderà con la consegna di un riconoscimento speciale ai tre artisti per la loro straordinaria carriera.

I protagonisti sul palcoscenico

Sul palcoscenico dell’Estate Musicale Dianese Festival salirà un trio d’eccezione:

Dado Moroni: genovese, classe 1962, è uno dei pianisti jazz europei più autorevoli e stimati a livello internazionale. Enfant prodige, ha iniziato a suonare a 4 anni e vanta collaborazioni storiche, come quella con il leggendario contrabbassista Ray Brown. È uno dei pochissimi musicisti italiani inseriti nella Biographical Encyclopedia of Jazz.

genovese, classe 1962, è uno dei pianisti jazz europei più autorevoli e stimati a livello internazionale. Enfant prodige, ha iniziato a suonare a 4 anni e vanta collaborazioni storiche, come quella con il leggendario contrabbassista Ray Brown. È uno dei pochissimi musicisti italiani inseriti nella Biographical Encyclopedia of Jazz. Rosario Bonaccorso: nato in Sicilia nel 1957 ma trasferitosi a Imperia ad appena 3 anni, è un affermato contrabbassista, compositore e direttore artistico. Fonde la tradizione dei grandi maestri con una forte maturità espressiva e ha collaborato stabilmente con artisti come Enrico Rava, Michael Brecker e Pat Metheny. Torna a Diano Marina per il terzo anno consecutivo.

nato in Sicilia nel 1957 ma trasferitosi a Imperia ad appena 3 anni, è un affermato contrabbassista, compositore e direttore artistico. Fonde la tradizione dei grandi maestri con una forte maturità espressiva e ha collaborato stabilmente con artisti come Enrico Rava, Michael Brecker e Pat Metheny. Torna a Diano Marina per il terzo anno consecutivo. Hamid Drake: nato in Louisiana nel 1955, è un batterista potente, spirituale e intelligente, noto per il suo supporto ritmico ad artisti del calibro di Herbie Hancock e Wayne Shorter. Per il suo forte legame con la scena europea, è stato insignito del titolo di Chevalier Des Artes et Lettres dal Ministero della Cultura francese.

Il successo della rassegna e le informazioni utili

Lo spettacolo chiude un’edizione ricca di emozioni, caratterizzata da un’alta qualità artistica e da una grande varietà di generi musicali. Tra i momenti salienti della quindicesima rassegna spicca la consegna del Premio Città di Diano Marina 2026 all’eclettico Gianmarco Tognazzi. L’evento è organizzato dall’Associazione Ritorno all’Opera con gli Amici della Musica del Golfo Dianese, sostenuto dal Comune e patrocinato da Regione Liguria e Provincia di Imperia.

Per assistere all’appuntamento conclusivo (con posti numerati in un unico settore e riduzioni previste per Under 14 e possessori di Disability Card), i biglietti sono disponibili in prevendita:

Online sul portale www.ticket.it.

Presso l’agenzia Gianna Viaggi a San Bartolomeo al mare (negli orari di apertura).

A Diano Marina, presso l’ufficio di via Cavour 30, nella sola mattinata del 26 agosto (dalle ore 9:30 alle 12:30).

Presso il botteghino di Villa Scarsella, aperto dalle ore 18:30 il giorno stesso dello spettacolo.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!