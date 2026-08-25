Prende il via venerdì 28 agosto, per concludersi lunedì 12 ottobre, la ventunesima edizione di “PeM! Festival – Parole e Musica in Monferrato”. La rassegna piemontese, dedicata a incontri, narrazioni e musica, toccherà quest’anno 10 comuni del territorio proponendo ben 18 appuntamenti a ingresso libero. Con San Salvatore Monferrato nel ruolo di capofila, la kermesse porterà in scena un format originale a metà tra approfondimento giornalistico e performance dal vivo, ospitando grandi nomi dello spettacolo, della letteratura e del giornalismo.

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Un cartellone ricco di ospiti tra musica e parole

Il festival metterà in scena un ricco intreccio di stili e generazioni, dando spazio a 9 diversi intervistatori (tra cui Gianmaurizio Foderaro di RAI Isoradio) che dialogheranno con un cast di altissimo livello. Tra i protagonisti figurano cantautori come Simone Cristicchi, Amara e Danilo Sacco (storico frontman dei Nomadi), comici e attori quali Alessandra Faiella, Gianluca Impastato e Lella Costa, oltre a scrittori, autori e giornalisti come Giuseppe Culicchia, Niccolò Zancan, Saba Anglana e Nicola Ghittoni.

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La formula centrale della manifestazione è quella dell’intervista-incontro, in cui gli artisti e gli intellettuali si raccontano al pubblico alternando parole, aneddoti ed esibizioni dal vivo. Una novità particolarmente significativa di questa edizione è l’ingresso di una scuola all’interno della manifestazione: l’Istituto Paolo e Rita Borsellino celebrerà infatti la festa di apertura dell’anno scolastico con la partecipazione del pianista e compositore Jacopo Carlini.

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Il programma degli eventi principali

Il lungo itinerario del PeM Festival attraverserà le colline del Monferrato, riconosciute patrimonio Unesco, e i territori limitrofi, con tappe in molteplici location che vanno dai castelli alle piazze, fino all’Ecomuseo della Pietra da Cantoni. Di seguito alcuni degli appuntamenti più attesi in programma:

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Venerdì 28 agosto (San Salvatore Monferrato): Rocco Rossignoli apre il festival con l’incontro-concerto incentrato sul suo libro dedicato all’arte di Francesco Guccini. PDF

Rocco Rossignoli apre il festival con l’incontro-concerto incentrato sul suo libro dedicato all’arte di Francesco Guccini. PDF Sabato 29 agosto (Fubine Monferrato): Alessandra Faiella porta in scena l’irriverente satira di “Ci siamo cascate di nuovo”. PDF

Alessandra Faiella porta in scena l’irriverente satira di “Ci siamo cascate di nuovo”. PDF Venerdì 18 settembre (Valenza): il dj Nicola Vitiello si racconta a suon di musica anni ’70, ’80 e ’90 con “È fatta!”. PDF

il dj Nicola Vitiello si racconta a suon di musica anni ’70, ’80 e ’90 con “È fatta!”. PDF Sabato 20 settembre (Lu Cuccaro Monferrato): Gianluca Impastato esplora le dinamiche relazionali con il monologo comico “Sogno o son single”. PDF

Gianluca Impastato esplora le dinamiche relazionali con il monologo comico “Sogno o son single”. PDF Sabato 26 e domenica 27 settembre (San Salvatore Monferrato): un doppio appuntamento dedicato alla canzone d’autore, prima con l’intensità della cantautrice Amara e, il giorno successivo, con il poliedrico Simone Cristicchi. PDF

un doppio appuntamento dedicato alla canzone d’autore, prima con l’intensità della cantautrice Amara e, il giorno successivo, con il poliedrico Simone Cristicchi. PDF Domenica 4 ottobre (San Salvatore Monferrato e Cella Monte): in mattinata si svolgerà la camminata guidata da Nicola Ghittoni, mentre nel tardo pomeriggio Danilo Sacco dialogherà ripercorrendo la sua lunga carriera rock e folk. PDF

in mattinata si svolgerà la camminata guidata da Nicola Ghittoni, mentre nel tardo pomeriggio Danilo Sacco dialogherà ripercorrendo la sua lunga carriera rock e folk. PDF Mercoledì 7 ottobre (Casale Monferrato): lo scrittore Giuseppe Culicchia presenta il suo ultimo discusso romanzo “Uah!”. PDF

lo scrittore Giuseppe Culicchia presenta il suo ultimo discusso romanzo “Uah!”. PDF Lunedì 12 ottobre (San Salvatore Monferrato): chiusura teatrale di grande prestigio dedicata ai 200 anni di Collodi con Lella Costa e Gabriele Vacis nello spettacolo “Pinocchio Confidential”. PDF

Il valore del festival per il territorio

L’obiettivo della manifestazione va ben oltre il semplice intrattenimento, puntando a rafforzare e valorizzare l’intera rete territoriale. Paolo Arrobbio, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, sottolinea infatti come il Monferrato sia un brand sempre più conosciuto e attrattivo. Afferma inoltre che una manifestazione del genere rappresenta certamente uno strumento importante di valorizzazione. Sulla necessità di collaborare, Arrobbio precisa che l’obiettivo comune deve essere quello di saper fare squadra per «far conoscere sempre di più la bellezza, la capacità di accoglienza e la ricchezza di proposte del Monferrato, e di tutta la nostra provincia».

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Sulla stessa lunghezza d’onda si esprime il sindaco di San Salvatore Monferrato, Corrado Tagliabue, ricordando come fare rete con l’intrattenimento di qualità sia da sempre la loro stella polare. Il primo cittadino spiega che in questi ventun anni PeM ha raccontato il Monferrato al mondo e che i monferrini torneranno a essere degli ottimi padroni di casa per gli eventi in programma. Confida infine in un arricchimento reciproco: «se sapremo accogliere fino in fondo i nostri ospiti, gli artisti ci lasceranno un po’ della loro ricchezza — parole sagge, musica bella. Noi, il giorno dopo, ce le porteremo sulle nostre colline, come un valore nuovo da coltivare».

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