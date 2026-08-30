Come si risolverà il problema del litorale di Borgo Paradiso a Diano Marina? È questo l’interrogativo che verrà affrontato martedì sera, poco dopo le ore 21:00, durante la seduta del Consiglio comunale (convocato un’ora prima). A sollevare la questione è la minoranza, a seguito dei recenti danni causati dall’ultima mareggiata che ha allagato la spiaggia, mettendo in luce l’inefficacia degli interventi di ripascimento effettuati negli anni scorsi costati diversi denari.

L’intervento della Regione e la spiaggia in ghiaia

Negli anni passati, la Regione aveva finanziato un importante intervento per rifare il tratto di litorale compreso tra Diano Marina e San Bartolomeo. In quell’occasione, la precedente spiaggia in sabbia era stata sostituita con della ghiaia.

Il provvedimento, che all’epoca era stato definito ottimale dai tecnici regionali, non si è però rivelato tale nei fatti. Oltre a non aver favorito l’afflusso turistico nella zona, a poco più di un lustro di distanza l’operazione ha mostrato tutta la sua fragilità.

I danni delle mareggiate e i dubbi sulle protezioni

La situazione è precipitata recentemente: l’ultima mareggiata ha creato nuovamente danni e allagato la spiaggia. Questo evento ha messo in evidenza tutta la gravità del problema, dimostrando in modo tangibile come la scelta di togliere le protezioni dal mare non sia stata affatto efficace per salvaguardare la costa.

L’interrogazione della minoranza

Di fronte a questo scenario, l’opposizione ha deciso di chiedere conto all’Amministrazione su cosa succederà adesso per tutelare la zona. L’argomento sarà discusso in aula martedì sera grazie a un’apposita interrogazione avente ad oggetto i “Danni presso le spiagge di Borgo Paradiso”.

Il documento, presentato ufficialmente lo scorso 25 agosto, porta la firma dei consiglieri comunali appartenenti al gruppo consiliare “Diano Marina”:

Gen. Marcello Bellacicco.

Dott.ssa Elisabetta Borghi.

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