AGLI AMICI SCRITTORI,
Si scrive, si scrive assai
Senza smetter mai!
– o = O = o –
È diventato un appuntamento
dall’aria armonica
consolidato in un momento.
Non dimentica la matita
D’annotare un commento,
in men che non si dica:
ecco il nuovo componimento
così, con un po’ di fatica,
si tratta ogni argomento.
Franco Montaldo
… SEGUE ..
La poesia della domenica 2
Si scrive, si scrive assai
Senza smetter mai!
Non si vuol rubare il mestiere
ad ognun, bravo paroliere!
Ci accomuna l’amicizia,
stiam sempre a cercare
la buona notizia
da poter pubblicare.
Franco Montaldo
… SEGUE ..
La poesia della domenica 3
Si scrive, si scrive assai
Senza smetter mai!
Al momento di salutare,
s’esprime ogni pensiero
su Alessandria d’amare.
A tutti il saluto lusinghiero
- o = O = o –
Si scrive, si scrive assai
Senza smetter mai
Franco Montaldo