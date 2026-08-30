AGLI AMICI SCRITTORI,

Si scrive, si scrive assai

Senza smetter mai!

– o = O = o –

È diventato un appuntamento

dall’aria armonica

consolidato in un momento.

Non dimentica  la matita

D’annotare un commento,

in men che non si dica:

ecco il nuovo componimento

così, con un po’ di fatica,

si tratta ogni argomento.

Franco Montaldo

… SEGUE ..

La poesia della domenica 2

Si scrive, si scrive assai

Senza smetter mai!

Non si vuol rubare il mestiere

ad ognun, bravo paroliere!

Ci accomuna l’amicizia,

stiam sempre a cercare

la buona  notizia

da poter pubblicare.

                                        Franco Montaldo 

… SEGUE ..

La poesia della domenica 3

Si scrive, si scrive assai

Senza smetter mai!

Al momento di salutare,

s’esprime ogni pensiero

su Alessandria d’amare.

A tutti il  saluto lusinghiero

  • o = O = o –

Si scrive, si scrive assai

Senza smetter mai

                                        Franco Montaldo