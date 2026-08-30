Si è confermata anche quest’anno un grandissimo successo la Festa della Madonna della Guardia a Tortona, celebrata nella giornata di ieri. La solenne processione, partita dal Santuario in corso Don Orione per raggiungere la Cattedrale, ha visto la partecipazione di tantissime persone, unite in canti e preghiere in uno degli appuntamenti più importanti e sentiti dall’intera città.

Le autorità al seguito del corteo

A guidare il partecipato momento di preghiera è stato il vescovo, affiancato dalle massime rappresentanze istituzionali del territorio che hanno voluto prendere parte all’evento. Alla processione erano infatti presenti:

Guido Marini, Vescovo di Tortona.

Federico Chiodi, Sindaco di Tortona.

Giovanni Ferrari Cuniolo, Presidente del Consiglio comunale cittadino.

Luigi Benzi, Presidente della Provincia di Alessandria

Gianluca Bellotti, comandate dei carabinieri di Tortona

Orazio Di Stefano comandante della Polizia Locale

Daniele Calore vicesidaco di Tortona .

Tra profonda devozione e tradizione cittadina

L’aspetto legato alla fede e alla devozione rimane sempre in primo piano, trattandosi forse della festività religiosa in assoluto più importante per i tortonesi, al pari di quella natalizia.

Tuttavia, l’appuntamento dedicato alla Madonna della Guardia non si esaurisce nel solo significato spirituale. L’evento si rivela storicamente anche una ricorrenza dall’anima laica e popolare, capace di animare e coinvolgere la comunità cittadina grazie alla presenza delle tradizionali bancarelle e allo spettacolo dei fuochi.

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