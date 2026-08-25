A Diano Marina scatta l’allarme per la stabilità della chiesa di San Nicola, situata nella frazione di Gorleri. A causa della caduta di calcinacci sulla pubblica via e dei danni riscontrati al campanile, il sindaco Cristiano Za Garibaldi ha firmato un’ordinanza urgente per imporre l’immediata messa in sicurezza dell’edificio. Tra le misure cautelative più immediate spicca il divieto assoluto di suonare le campane, al fine di scongiurare il rischio che le vibrazioni provochino ulteriori e pericolosi cedimenti.

Il sopralluogo dei Vigili del Fuoco e l’area chiusa

Il provvedimento dell’Amministrazione comunale fa seguito a una recente relazione tecnica stilata dal Comando dei Vigili del Fuoco, intervenuti per valutare i danni al fabbricato. Durante il sopralluogo, i pompieri hanno riscontrato il danneggiamento di una porzione di muratura e segni evidenti di degrado degli intonaci di copertura del campanile, oltre ad alcune tegole danneggiate sulla copertura della navata centrale della chiesa.

Considerata la presenza di calcinacci finiti direttamente sul sedime stradale, si è reso immediatamente necessario chiudere al transito una parte di piazza San Nicola, utilizzando nastro bicolore e transenne per tutelare i passanti. Nella relazione, i Vigili del Fuoco hanno inoltre sottolineato una chiara urgenza, chiedendo che «sino alla messa in sicurezza dell’edificio, le campane non vengano utilizzate al fine di evitare vibrazioni e sollecitazioni sulle strutture danneggiate».

I doveri della Parrocchia: 30 giorni di tempo per i lavori

L’ordinanza sindacale si rivolge direttamente alla Parrocchia dei Santi Leonardo e Nicola, in qualità di ente proprietario dell’immobile. Per ripristinare le condizioni di sicurezza e tutelare l’incolumità pubblica e privata, il Comune ha imposto tempistiche stringenti.

Entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del documento, la Parrocchia dovrà ottemperare alle seguenti disposizioni:

Rimuovere senza indugio i calcinacci e i detriti attualmente presenti sulla pubblica via.

Incaricare un tecnico abilitato per effettuare un’immediata verifica strutturale del campanile.

Individuare con precisione le aree sottostanti da interdire al transito, sia veicolare che pedonale.

Eseguire tutti i lavori necessari alla messa in sicurezza della struttura (previa acquisizione delle relative autorizzazioni), eliminando ogni potenziale pericolo evidenziato dai Vigili del Fuoco.

Presentare al Comune un’idonea perizia statica, asseverata con giuramento in Tribunale, che attesti che l’immobile non costituisce più un rischio per la collettività.

Controlli e sanzioni in caso di inadempienza

Il rispetto delle prescrizioni e dei divieti (incluso quello tassativo sull’utilizzo delle campane) sarà attentamente monitorato. Il Comando di Polizia Locale di Diano Marina è stato formalmente incaricato di vigilare sull’esecuzione dell’ordinanza. L’atto precisa che in caso di mancata ottemperanza da parte della proprietà scatterà la denuncia penale ai sensi di legge, e la Parrocchia sarà ritenuta unica responsabile per eventuali danni a persone o cose derivanti dal mancato intervento.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!