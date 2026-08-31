Dopo migliaia di miglia percorse attraverso il Mediterraneo occidentale e l’Oceano Atlantico, la Nave Scuola della Marina Militare “Stella Polare” fa il suo ritorno in Italia per approdare a Imperia. Dal 2 al 5 settembre 2026, lo storico veliero parteciperà alla 40ª edizione delle Vele d’Epoca, appuntamento di spicco inserito nel programma della Imperia Sailing Week.

L’importanza della regata e la formazione nautica

La lunga rotta della Campagna d’Istruzione 2026 ha condotto l’Unità verso uno degli eventi più prestigiosi del calendario internazionale dedicato alla vela classica, dopo aver superato le Colonne d’Ercole.

Per l’equipaggio, e in particolar modo per gli Aspiranti Guardiamarina, questa partecipazione rappresenta molto più di una semplice competizione sportiva. Costituisce infatti un’opportunità fondamentale per mettere alla prova le competenze maturate durante la Campagna d’Istruzione. Nel dettaglio, i giovani marinai si confronteranno con:

La conduzione della navigazione e la gestione delle manovre in un contesto competitivo.

La lettura del vento e del mare per un’ottimale regolazione delle vele.

Il coordinamento dell’equipaggio.

La capacità di prendere decisioni tempestive in condizioni operative dinamiche.

Il legame storico con i Cantieri Sangermani

L’arrivo della Stella Polare a Imperia assume un significato particolare in questo 2026. La città celebra infatti i 130 anni dei Cantieri Sangermani, storica realtà ligure che ha costruito proprio questa nave nel 1965. Per onorare questo legame, sono previste una mostra e diverse iniziative dedicate al cantiere.

La rotta della Stella Polare prosegue dunque nel cuore della vela d’epoca, in un connubio perfetto tra storia, tradizione marinaresca e sana competizione.

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