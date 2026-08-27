Domenica 30 agosto, alle ore 17:30, la comunità di Bettole di Tortona si riunirà per una speciale manifestazione dedicata al Venerabile Don Gaspare Goggi, indimenticato sacerdote della Congregazione della Divina Provvidenza. L’evento, che vedrà la presenza del Vescovo di Tortona Guido Marini, sarà l’occasione per omaggiare una figura storicamente e spiritualmente legata al territorio locale, e culminerà con l’importante annuncio dell’intitolazione della piazza antistante la chiesa.

Il programma delle celebrazioni

La giornata prevede un momento di profondo raccoglimento e di condivisione per tutti i fedeli e i cittadini presenti. Il programma della manifestazione si articolerà secondo le seguenti tappe:

Celebrazione della Santa Messa presieduta dal Vescovo di Tortona, Monsignor Guido Marini.

Benedizione del memoriale dedicato a Don Gaspare Goggi.

Annuncio ufficiale dell’intitolazione della piazza della chiesa (il cui iter burocratico è attualmente in corso di definizione e si concluderà nelle prossime settimane).

Processione per le vie del paese.

Momento finale di ristoro.

Una vita al servizio dei più poveri e dell’Opera di Don Orione

Nato a Pozzolo Formigaro nel 1877, Gaspare Goggi si trasferì con la propria famiglia a Bettole nel 1890. Fu a Tortona che avvenne l’incontro decisivo della sua vita: conobbe il giovane Luigi Orione, iniziò a frequentare il suo Oratorio e decise di seguirne il cammino.

Dopo aver completato gli studi tra Genova e Torino, conseguendo la laurea in Lettere e Filosofia, fu ordinato sacerdote nel 1903 ed entrò ufficialmente nell’Opera fondata da Don Orione. Inviato a Roma con l’incarico di rettore della chiesa di Sant’Anna dei Palafrenieri, dedicò il suo ministero all’assistenza instancabile dei fedeli e delle fasce più povere della popolazione.

Il legame indissolubile con Bettole e la memoria storica

La vita del sacerdote fu segnata dalla malattia e fu purtroppo molto breve. Don Gaspare Goggi celebrò la sua ultima messa proprio a Bettole il 26 luglio 1908, per poi spegnersi ad Alessandria il 4 agosto dello stesso anno, ad appena 31 anni di età.

Il suo legame con Bettole è rimasto radicato nel tempo: fu il luogo in cui visse, in cui fu ordinato sacerdote e in cui vennero celebrati i suoi funerali. Inizialmente sepolte nel cimitero locale, nel 1960 le sue spoglie sono state traslate nella cripta del Santuario della Madonna della Guardia di Tortona, per riposare accanto a quelle di San Luigi Orione. Il 21 novembre 2025 è stato inoltre promulgato il decreto sulle sue virtù eroiche, che lo ha riconosciuto ufficialmente Venerabile.

La futura intitolazione della piazza rappresenta dunque il giusto riconoscimento a questo profondo e storico legame tra il sacerdote e la comunità locale.