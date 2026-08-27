Il Comune di Diano Marina ha ufficialmente concluso l’iter per l’affidamento in concessione dei servizi educativi dedicati alla prima infanzia. Attraverso un’apposita procedura di gara, l’Amministrazione ha infatti assegnato in via definitiva la gestione dei nidi d’infanzia comunali per il prossimo quinquennio, garantendo così la continuità del servizio per le famiglie del territorio dall’autunno del 2026 fino al 2031.

L’aggiudicazione e le tempistiche

Il delicato servizio rivolto ai più piccoli è stato affidato alla società GESED S.R.L., realtà con sede legale a Torino, che è risultata vincitrice proponendo l’offerta valutata come economicamente più vantaggiosa. Il contratto stabilito dal Comune prevede una durata di cinque anni, equivalenti a sessanta mesi di gestione.

La decorrenza presunta per l’avvio delle attività è fissata al primo settembre 2026, con scadenza naturale prevista per il 31 agosto 2031. L’Ente ha inoltre previsto strategicamente l’eventualità di una cosiddetta “proroga tecnica” di ulteriori sei mesi (fino al 29 febbraio 2032), attivabile nel caso si presentassero future necessità organizzative o ritardi nell’indizione della gara successiva.

La graduatoria finale

La commissione giudicatrice, dopo aver esaminato le offerte presentate tramite la piattaforma telematica della Provincia di Imperia, ha stilato la graduatoria finale per l’assegnazione:

Al primo posto si è classificata GESED S.R.L. (Torino).

(Torino). La seconda posizione è andata a START ONLUS Cooperativa Sociale (Vigevano, Pavia) con un punteggio finale di 83,66.

(Vigevano, Pavia) con un punteggio finale di 83,66. Al terzo posto si è posizionato il Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da DIANA Soc. Coop. Sociale e JOBEL Soc. Coop. Sociale (Imperia e Sanremo) con un punteggio di 70,15.

L’articolazione del servizio per le famiglie

L’aggiudicazione garantirà l’apertura delle strutture comunali dal lunedì al venerdì, offrendo ai bambini iscritti anche la somministrazione del pasto. I genitori avranno a disposizione due differenti tipologie di frequenza, pensate per venire incontro alle diverse esigenze familiari e lavorative. Sarà infatti possibile optare per la frequenza a tempo pieno, con orario continuato dalle 07:30 alle 18:00, oppure per la frequenza a tempo parziale, che coprirà l’arco temporale dalle 07:30 fino alle 13:30.

A seguito dell’esito favorevole sui controlli dei requisiti prescritti dalla legge, il provvedimento di assegnazione è diventato immediatamente esecutivo.

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