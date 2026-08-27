In occasione della Sagra del Peperone 2026 e dei festeggiamenti per il Quarantennale dell’Accademia Bernardino Cervis, lo splendido Palazzo Mossi di Frassineto Po (in provincia di Alessandria) si prepara a trasformarsi in un vero e proprio polo della cultura. Sabato 29 e domenica 30 agosto, la location situata in via Marconi 5 ospiterà un ricco calendario di eventi a ingresso libero, unendo il piacere della gastronomia locale alla scoperta dell’arte, della storia e della tutela ambientale.

Mostre e inaugurazioni: uno sguardo verso l’ambiente e la storia

Il fine settimana di festa vedrà l’apertura di diverse esposizioni pensate per coinvolgere tutta la famiglia, gli appassionati d’arte e gli amanti della storia locale. Tra i momenti più attesi spicca l’inaugurazione ufficiale, prevista per sabato 29 agosto alle ore 10:00, della rassegna internazionale “NODES”.

Nel dettaglio, le esposizioni visitabili dal pubblico includono:

NODES: un’importante mostra di manifesti internazionali incentrata sulla sostenibilità ambientale. L’allestimento, curato dall’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, propone un suggestivo viaggio visivo realizzato da artisti provenienti da tutto il mondo uniti per la salvaguardia del pianeta.

un’importante mostra di manifesti internazionali incentrata sulla sostenibilità ambientale. L’allestimento, curato dall’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, propone un suggestivo viaggio visivo realizzato da artisti provenienti da tutto il mondo uniti per la salvaguardia del pianeta. Mostra Napoleonica: intitolata “Frassineto Po ai tempi di Bernardino Cervis”, ideale per riscoprire le radici storiche del borgo.

intitolata “Frassineto Po ai tempi di Bernardino Cervis”, ideale per riscoprire le radici storiche del borgo. Mostra letteraria: un’esposizione dedicata a “Teresah”, grande autrice del Novecento.

Tutte le mostre rispetteranno i seguenti orari di apertura per l’intero weekend (sia sabato 29 che domenica 30 agosto): al mattino dalle 10:00 alle 12:00 e nel pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00.

Visite guidate e gli appuntamenti speciali della domenica

L’offerta non si limiterà alle sole esposizioni. Durante gli orari di apertura delle mostre, i visitatori avranno l’opportunità di partecipare a interessanti visite guidate presso il Centro di Interpretazione del Paesaggio del Po, accompagnati dall’esperienza delle Guide delle Aree protette del Po Piemontese.

La giornata conclusiva di domenica 30 agosto arricchirà ulteriormente il palinsesto con due appuntamenti speciali da segnare in agenda:

Alle ore 11:00 si terrà “Il grande ritorno”, un emozionante momento di incontro e raduno dedicato a tutti i frassinetesi nel mondo.

si terrà “Il grande ritorno”, un emozionante momento di incontro e raduno dedicato a tutti i frassinetesi nel mondo. Alle ore 15:00 ci sarà spazio per la letteratura con la presentazione del libro “Di pietra e di sogno. Tempo di storie al Castello di Issogne”, un appuntamento che vedrà la partecipazione diretta dell’autrice Marianna Giglio Tos.

L’intero palinsesto di eventi a Palazzo Mossi è a ingresso completamente gratuito, offrendo l’occasione perfetta per vivere a piedi le bellezze del borgo storico, ascoltare grandi storie e gustare i sapori tradizionali della Sagra del Peperone.