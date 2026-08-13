Il Comune di Diano Marina incassa 220 mila euro dalle attività della sua società in-house, la Gestioni Municipali SpA. Con un’apposita delibera approvata dalla Giunta lo scorso 12 agosto, l’Amministrazione guidata dal sindaco Cristiano Za Garibaldi ha dato il via libera al prelievo di una parte degli utili pregressi della partecipata, fondi che andranno ad arricchire direttamente le casse comunali.

Il prelievo dagli utili e l’equilibrio aziendale

La decisione scaturisce dall’ottimo stato di salute del bilancio 2025 della Gestioni Municipali SpA, società interamente partecipata e controllata al 100% dal Comune fin dalla sua fondazione nel 2002. A seguito della copertura della riserva legale e degli accantonamenti obbligatori, l’azienda ha infatti registrato un consistente patrimonio disponibile derivante da utili degli esercizi precedenti, pari a oltre 1,2 milioni di euro (esattamente 1.209.453 euro).

Valutata la necessità dell’Ente di disporre di nuove risorse, la Giunta ha formulato un formale atto di indirizzo affinché il Sindaco convochi l’Assemblea Ordinaria dei Soci per prelevare 220.000 euro da questa voce di bilancio e destinarli al Comune. L’operazione avverrà in totale sicurezza per le finanze dell’azienda: l’Amministratore Unico ha infatti già comunicato formalmente che il versamento di tale somma non pregiudicherà in alcun modo la continuità aziendale né l’equilibrio di cassa ordinario.

Il braccio operativo della città: tutti i servizi gestiti

La Gestioni Municipali SpA funge da fondamentale braccio operativo per l’ente locale, gestendo quotidianamente una vasta gamma di servizi pubblici e di interesse generale che generano gli utili oggi a disposizione della comunità.

Nello specifico, le attività affidate alla società comprendono:

Spiagge comunali: Gestione completa e manutenzione degli arenili di proprietà pubblica.

Gestione completa e manutenzione degli arenili di proprietà pubblica. Porto turistico: Amministrazione, operatività e fornitura di servizi legati alle strutture portuali cittadine.

Amministrazione, operatività e fornitura di servizi legati alle strutture portuali cittadine. Parcheggi blu: Controllo, gestione e manutenzione di tutte le aree di sosta a pagamento dislocate sul territorio.

Controllo, gestione e manutenzione di tutte le aree di sosta a pagamento dislocate sul territorio. Turismo ed eventi: Supporto logistico, organizzativo e di accoglienza per le manifestazioni locali di rilievo (come, ad esempio, Aromatica).

Supporto logistico, organizzativo e di accoglienza per le manifestazioni locali di rilievo (come, ad esempio, Aromatica). Servizi fiscali e patrimoniali: Supporto agli uffici per la riscossione di canoni patrimoniali, pubblicità, affissioni e imposte per l’occupazione del suolo pubblico.

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