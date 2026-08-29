Dal 4 settembre all’11 ottobre 2026, gli spazi di Forte Santa Tecla a Sanremo ospiteranno la mostra fotografica “Mare Vostrum. Mare, turismo e paesaggio”. L’esposizione, che porta la firma dell’artista Eleonora D’Angelo ed è curata da Laura Tota e Alessandra Villa, propone un’intensa riflessione sul rapporto tra l’uomo, il turismo di massa e l’ambiente marino, arricchita da un fitto calendario di eventi collaterali.

Il progetto espositivo

Il progetto di ricerca fotografica di Eleonora D’Angelo ha come principale punto di osservazione l’isola di Capri. Questa celebre meta mediterranea, dal fascino incontrastato, attira ogni estate un numero smisurato di turisti, in quantità superiore a quanti ne potrebbe realmente contenere in modo sostenibile. Attraverso i suoi scatti, l’artista evidenzia come il mare sia in grado di accogliere tutto, ma non senza conseguenze. Le immagini esposte al Forte invitano quindi il pubblico all’osservazione e all’ascolto, con il preciso obiettivo di restituire un rapporto con l’ecosistema marino che ne rispetti la sacralità naturale, allontanandosi da un approccio vorace e frenetico.

Il programma degli appuntamenti collaterali

Oltre all’esposizione, la rassegna prevede una ricca serie di iniziative culturali e di approfondimento:

Venerdì 4 settembre: Alle ore 19.00 si terrà l’inaugurazione ufficiale della mostra con ingresso gratuito.

Alle ore 19.00 si terrà l’inaugurazione ufficiale della mostra con ingresso gratuito. Sabato 5 settembre: Sono previste visite guidate in compagnia delle curatrici alle ore 18.00, 19.00 e 20.00.

Sono previste visite guidate in compagnia delle curatrici alle ore 18.00, 19.00 e 20.00. Domenica 6 settembre: La giornata offrirà molteplici iniziative. Alle 17.40 si terrà il laboratorio “Il Museo del Mare di ieri” a cura di Roberta Di Marco, un’attività per confrontare reperti naturali e oggetti estranei restituiti dalle onde, riflettendo sulla salvaguardia dell’ambiente lavorando come veri “archeologi del futuro”. Alle 18.00 e alle 20.00 torneranno le visite guidate con le curatrici (ad ingresso gratuito per la domenica al museo). Infine, alle 19.00, il Consorzio Agorà presenterà il cortometraggio “Vénto de mâ”, un documentario incentrato sull’erosione costiera e sull’attivismo delle comunità.

La giornata offrirà molteplici iniziative. Alle 17.40 si terrà il laboratorio “Il Museo del Mare di ieri” a cura di Roberta Di Marco, un’attività per confrontare reperti naturali e oggetti estranei restituiti dalle onde, riflettendo sulla salvaguardia dell’ambiente lavorando come veri “archeologi del futuro”. Alle 18.00 e alle 20.00 torneranno le visite guidate con le curatrici (ad ingresso gratuito per la domenica al museo). Infine, alle 19.00, il Consorzio Agorà presenterà il cortometraggio “Vénto de mâ”, un documentario incentrato sull’erosione costiera e sull’attivismo delle comunità. Venerdì 11 settembre: Alle ore 17.30 Marco Macchi terrà la conferenza “Il porto storico di Sanremo”. L’incontro è organizzato dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (Gruppo di Sanremo “S.d.L. Lorenzo Vesco”), in collaborazione con il Consolato del Mare e il Club per l’Unesco Sanremo.

Alle ore 17.30 Marco Macchi terrà la conferenza “Il porto storico di Sanremo”. L’incontro è organizzato dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (Gruppo di Sanremo “S.d.L. Lorenzo Vesco”), in collaborazione con il Consolato del Mare e il Club per l’Unesco Sanremo. Domenica 11 ottobre: In occasione della chiusura, si svolgeranno gli ultimi turni di visite guidate con le curatrici alle ore 16.00 e 17.00.

Orari di apertura al pubblico

Gli orari per visitare la mostra fotografica varieranno a seconda del periodo:

Fino al 13 settembre 2026: L’apertura sarà garantita giovedì, sabato e domenica dalle 17.30 alle 23.30, mentre il venerdì si potrà accedere dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 23.30.

L’apertura sarà garantita giovedì, sabato e domenica dalle 17.30 alle 23.30, mentre il venerdì si potrà accedere dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 23.30. Dal 17 settembre 2026: Il polo espositivo sarà visitabile da giovedì a domenica con orario 10.00-13.00 e 15.00-18.00, con il venerdì che manterrà l’apertura mattutina anticipata alle ore 9.00. L’ultimo ingresso al Forte è sempre consentito fino a 30 minuti prima dell’orario di chiusura.