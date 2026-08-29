Disavventura a lieto fine per un gatto alla periferia di Tortona. Nella giornata di oggi, sabato 29 agosto, i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino sono intervenuti all’interno di una ditta per soccorrere il felino, rimasto accidentalmente intrappolato all’interno di una strumentazione di metallo.

L’allarme del proprietario

A richiedere l’intervento dei soccorsi è stato il proprietario dell’animale, visibilmente preoccupato per le sorti del gatto incastrato nel macchinario. Giunti prontamente sul posto, i pompieri hanno effettuato un’attenta analisi della situazione per capire come estrarre il felino in totale sicurezza.

Le operazioni di salvataggio

Per risolvere la complessa situazione, la squadra di soccorso ha dovuto operare con precisione direttamente sulla strumentazione. I Vigili del Fuoco hanno infatti provveduto a svitare alcuni bulloni della struttura metallica, riuscendo così a creare lo spazio necessario per liberare l’animale e riconsegnarlo sano e salvo al suo proprietario.

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