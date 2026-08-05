Scatta il divieto temporaneo di balneazione lungo tutto il litorale del Comune di Arma di Taggia. Il provvedimento è stato emesso nella giornata di oggi, 5 agosto, a seguito dei risultati delle analisi effettuate da ARPAL, che hanno evidenziato il superamento dei parametri di legge per la qualità delle acque. Una misura precauzionale indispensabile, adottata dall’Amministrazione per tutelare la salute pubblica nel pieno della stagione turistica estiva.
I risultati dei controlli e l’ordinanza del Sindaco
L’allarme è scattato in seguito ai campionamenti effettuati dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure nella giornata di ieri, 4 agosto. I test di laboratorio hanno rilevato un superamento dei valori limite imposti dalla normativa vigente relativi alla presenza di enterococchi intestinali nelle acque della costa.
Di fronte a questi dati, nel pieno rispetto del principio di precauzione a tutela della salute di bagnanti e residenti, il Sindaco Mario Conio ha immediatamente firmato un’ordinanza che impone lo stop temporaneo ai bagni in mare, esteso all’intero territorio comunale.
I prossimi passi e le nuove analisi
La situazione ambientale rimane sotto stretto monitoraggio da parte delle autorità competenti. L’iter per il ripristino della balneabilità prevede:
- L’esecuzione di nuove analisi suppletive di verifica da parte dei tecnici ARPAL, programmate già per la giornata di domani.
- La tempestiva comunicazione degli esiti alla cittadinanza non appena i nuovi dati di laboratorio saranno resi disponibili.
Nel frattempo, le autorità invitano l’intera popolazione e i numerosi turisti presenti nella località balneare a rispettare rigorosamente le disposizioni dell’ordinanza sindacale fino a nuova comunicazione.