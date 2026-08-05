Questa mattina, presso la Scuola di Polizia di Alessandria, 367 Allievi Agenti del 233° Corso di formazione hanno prestato solenne giuramento di fedeltà alla Repubblica. L’evento alessandrino si è svolto di fronte ad autorità e familiari ed è avvenuto in contemporanea con altre dodici strutture formative in tutta Italia, sancendo il passaggio operativo di ben 3.133 nuovi poliziotti pronti a intraprendere il tirocinio applicativo nei vari reparti della Penisola.

Il maxi giuramento in streaming nazionale

Le cerimonie parallele hanno coinvolto, oltre ad Alessandria, le Scuole di Abbasanta, Campobasso, Caserta, Cesena, Pescara, Peschiera del Garda, Piacenza, Nettuno, Spoleto, Trieste e Vibo Valentia. Le fasi solenni sono state trasmesse in diretta streaming, permettendo a tutti i poli formativi di collegarsi con la Scuola Allievi Agenti di Campobasso.

Nel capoluogo molisano, infatti, hanno assistito alla rassegna il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il Capo della Polizia, Vittorio Pisani. Per l’occasione, a testimonianza dell’importanza della memoria e del sacrificio per la legalità, a Campobasso è stata esposta la teca contenente i resti della “Quarto Savona Quindici”, l’auto della scorta del giudice Giovanni Falcone colpita nella strage di Capaci.

I numeri e i premiati della Scuola di Alessandria

Il contingente che ha concluso il percorso formativo presso la Scuola di Alessandria è composto da 367 giovani (271 uomini e 96 donne), provenienti nella stragrande maggioranza dalla Sicilia, con la presenza di piccoli gruppi originari di Piemonte, Lombardia, Liguria e Umbria. Concluso il giuramento, per tutti loro inizierà ora la fase di tirocinio applicativo presso i reparti di assegnazione in tutta Italia.

Nella parte conclusiva della mattinata, si è tenuta la consegna dei riconoscimenti ai primi classificati nella graduatoria interna della Scuola alessandrina:

Linda Natalini (prima classificata), ha ricevuto il premio dal Sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante.

(prima classificata), ha ricevuto il premio dal Sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante. Alice Merlo (seconda classificata), è stata premiata dal Vice Prefetto Vicario, Luigi Swich.

(seconda classificata), è stata premiata dal Vice Prefetto Vicario, Luigi Swich. Kevin Giuseppe Vedda (terzo classificato), ha ricevuto il riconoscimento dal Vice Questore Vicario, Sara Mancinelli.