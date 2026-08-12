Per consentire l’esecuzione di lavori infrastrutturali programmati, da martedì 18 agosto a domenica 13 settembre la circolazione dei treni sulla linea Genova – Ovada – Acqui Terme sarà interamente sospesa. Per garantire i collegamenti, Trenitalia ha predisposto l’attivazione di un servizio con autobus sostitutivi che viaggeranno tra Acqui Terme e la stazione di Genova Brignole.

Le fermate e i collegamenti per Rossiglione

Il servizio sostitutivo su gomma subirà alcune variazioni rispetto al percorso ferroviario. Nello specifico, i bus non effettueranno fermata nelle stazioni di Genova Borzoli, Genova Costa di Sestri Ponente, Genova Granara, Genova Acquasanta e Mele.

Particolare attenzione è richiesta per i viaggiatori in partenza o diretti a Rossiglione, i quali dovranno scendere a Campoligure Masone oppure a Ovada, dove troveranno attivo un apposito servizio bus via Strada Provinciale. Ecco il dettaglio dei cambi previsti per questa località:

Da Genova per Rossiglione: cambio bus a Campoligure Masone.

Da Acqui Terme/Ovada per Rossiglione: cambio bus a Ovada.

Da Rossiglione per Genova: cambio bus a Campoligure Masone.

Da Rossiglione per Ovada/Acqui Terme: cambio bus a Ovada.

Regole a bordo e variazioni di orario

Trenitalia precisa che gli orari dei pullman sostitutivi potranno subire variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale. Inoltre, per ragioni di spazio e sicurezza, a bordo dei bus non è ammesso il trasporto di biciclette né di mezzi di micromobilità elettrica (come monopattini, monowheel e hoverboard). È vietato anche l’accesso agli animali di grossa taglia, mentre resta sempre ammesso e garantito l’ingresso ai cani da assistenza.

Come viaggiare informati

I canali di acquisto ufficiali sono già stati aggiornati con le nuove disposizioni. Per monitorare la situazione, i viaggiatori possono consultare la sezione “Infomobilità” sul sito e sull’applicazione di Trenitalia, rivolgersi al personale di stazione oppure chiamare il call center gratuito al numero 800 89 20 21.

I clienti del Regionale dotati di biglietto digitale (acquistabile anche presso le biglietterie di stazione) riceveranno aggiornamenti tramite SMS ed e-mail. È inoltre possibile attivare le notifiche “Smart Caring” direttamente tramite l’App Trenitalia per ricevere comunicazioni tempestive sul proprio smartphone.

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