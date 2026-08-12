Intorno alle ore 14:45 di oggi, si è verificato un grave incidente stradale lungo l’autostrada A26, in direzione Alessandria, all’altezza del chilometro 49. Lo scontro ha coinvolto un veicolo e una moto, provocando il ferimento di due persone e rendendo necessario l’intervento dell’elisoccorso.

I soccorsi e le condizioni dei feriti

Sul posto è scattata immediatamente la complessa macchina dei soccorsi per assistere le persone coinvolte nell’impatto. Per prestare le cure mediche necessarie sono intervenuti l’elisoccorso e un mezzo di soccorso di base.

Il bilancio del sinistro è di due feriti, che hanno riportato conseguenze di diversa entità:

Il conducente del veicolo è stato classificato in codice verde con lievi ferite e contusioni.

Il motociclista, un giovane di 23 anni ad aver avuto la peggio nello scontro, è stato trasportato in ospedale in codice rosso con ferite molto gravi e in prognosi riservata.

Viabilità e disagi al traffico

L’area dell’incidente è stata raggiunta tempestivamente anche dalle squadre dei Vigili del Fuoco, dalle pattuglie della Polizia Stradale e dagli addetti alla sicurezza autostradale, al lavoro per effettuare i rilievi di rito e per la messa in sicurezza della carreggiata.

Nel momento in cui questo articolo viene pubblicato, le operazioni di soccorso e di ripristino della viabilità sono ancora in atto. A causa delle operazioni in corso, si registrano attualmente code e rallentamenti al traffico lungo il tratto dell’A26 interessato dall’evento.

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