Due appuntamenti ravvicinati per la conclusione della rassegna estiva dell’Isral, intitolata “Dalle storie alla storia”. Il 27 e il 28 agosto 2026, rispettivamente nei comuni di Viguzzolo e Rocchetta Ligure, andranno in scena le presentazioni di due importanti volumi legati ai temi della memoria e della ricerca storica. Gli incontri, aperti al pubblico, vedranno la partecipazione di docenti universitari, storici e familiari degli autori, chiudendo così un ricco ciclo di appuntamenti sul territorio.

Alla ricerca dell’identità perduta a Viguzzolo

Il primo evento in programma si terrà giovedì 27 agosto alle ore 18:00, all’interno della suggestiva cornice dell’Antica pieve romanica di Santa Maria a Viguzzolo. Al centro del dibattito ci sarà la presentazione del libro Alla ricerca dell’identità perduta (DeriveApprodi, 2026). Ad approfondire i temi dell’opera dialogheranno:

Giorgio Barberis: curatore del volume e direttore DIGSPES dell’Università del Piemonte Orientale (UniUpo).

curatore del volume e direttore DIGSPES dell’Università del Piemonte Orientale (UniUpo). Stefano Quirico: in rappresentanza dell’Università del Piemonte Orientale.

La serata gode del patrocinio del Comune di Viguzzolo e del fondamentale sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e della Fondazione CRT.

Memorie dal Gulag a Rocchetta Ligure

La chiusura ufficiale dell’intera rassegna estiva avverrà il giorno successivo, venerdì 28 agosto, sempre alle ore 18:00, presso Palazzo Spinola – Museo “G.B. Lazagna” a Rocchetta Ligure. L’appuntamento conclusivo sarà dedicato alle dolorose testimonianze racchiuse nel volume La mia vita nel Gulag. Memorie da Vorkuta 1945-1956 (Guerini e Associati, 2024), scritto da Anna Szyszko-Grzywacz. Per presentare il libro interverranno:

Barbara Grzywacz: figlia dell’autrice.

figlia dell’autrice. Cesare Manganelli: storico dell’Isral, che dialogherà direttamente con la relatrice.

Anche quest’ultima iniziativa è stata realizzata con il patrocinio dell’amministrazione locale (il Comune di Rocchetta Ligure) e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, della Fondazione CRT e del Museo “G.B. Lazagna”.