Torna la grande musica dal vivo a San Bartolomeo al Mare con l’undicesima edizione del “Rovere Jazz Festival”. A partire dal 6 agosto, la suggestiva cornice di piazza Rovere ospiterà un imperdibile poker di concerti sotto la direzione artistica di Alex Nicoli, portando nel Ponente ligure alcune delle personalità più interessanti del panorama musicale contemporaneo.
Il programma del festival
L’evento si articolerà in quattro serate consecutive, offrendo agli appassionati e ai turisti un’immersione totale nelle sonorità jazz. Di seguito il calendario completo degli appuntamenti:
- 6 agosto: Pietro Tonolo Quartet Contemporary Soundscapes.
- 7 agosto: Nugara Trio.
- 8 agosto: Pink Noise Project.
- 9 agosto: Lou Marini & The Italian Groovers, a cui spetterà il compito di chiudere in bellezza la rassegna.
L’apertura affidata a Pietro Tonolo
Ad inaugurare la manifestazione il 6 agosto sarà il quartetto “Contemporary Soundscapes”. Sul palco saliranno quattro grandi personalità del jazz contemporaneo: Pietro Tonolo al sax, Giancarlo Bianchetti alla chitarra, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria.
Sassofonista e compositore riconosciuto tra le figure di maggior spicco del jazz europeo, Tonolo guida un ensemble che esplora paesaggi sonori moderni. Il nuovo progetto si fonda su un perfetto equilibrio poliritmico in cui la scrittura e l’improvvisazione convivono armoniosamente. Il quartetto proporrà un repertorio che alterna composizioni originali a rivisitazioni di celebri standard, dando vita a un continuo processo di creazione collettiva dove la grande tradizione jazzistica incontra il presente.