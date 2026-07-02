La giovane nuotatrice casalese Zoe Johnson è stata ricevuta a Palazzo San Giorgio dal Sindaco Emanuele Capra e dal Vice Sindaco Luca Novelli in seguito agli straordinari risultati ottenuti alla Coppa COMEN 2026 di Novi Sad, in Serbia, dove ha rappresentato l’Italia conquistando una medaglia di bronzo individuale e una medaglia d’argento in staffetta.

L’incontro è stato l’occasione per esprimere, a nome dell’Amministrazione, il plauso per il percorso sportivo della tredicenne, che ha vestito la maglia azzurra in una delle più importanti manifestazioni giovanili del nuoto europeo: atleta dello Sport Club 12 e allenata da Valeria Angelini presso Monferrato Active, Zoe Johnson si è distinta conquistando la medaglia di bronzo nei 200 metri stile libero con il tempo di 2’04″14 e la medaglia d’argento nella staffetta 4×200 metri stile libero.

Le sue prestazioni hanno contribuito al successo della nazionale italiana, che ha chiuso la competizione al primo posto sia nella classifica femminile sia in quella generale per nazioni.

“Ricevere Zoe in Municipio è stato un grande piacere e un motivo di orgoglio per tutta la comunità casalese. – dichiarano congiuntamente il Sindaco Emanuele Capra e il Vice Sindaco Luca Novelli – Un risultato, il suo, che premia anni di impegno, allenamenti e dedizione e che rappresenta motivo di orgoglio non solo per la giovane atleta e per la sua famiglia, ma anche per la città, le realtà sportive del territorio e il mondo della scuola. A Zoe vanno i nostri complimenti per aver rappresentato con onore l’Italia e, allo stesso tempo, aver dato lustro a Casale Monferrato. Le auguriamo che questo sia soltanto il primo di una lunga serie di successi sportivi e personali”.