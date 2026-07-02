“Difendere i nostri confini, garantire la sicurezza e contrastare l’immigrazione irregolare che talvolta porta delinquenza e criminalità sul nostro territorio. Sono soddisfatto che a Ventimiglia, grazie alla Direzione centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle frontiere e con la collaborazione dell’Arma dei Carabinieri, la Questura di Imperia e il settore della Polizia di frontiera abbiano costituito una nuova ‘Task force immigrazione’ specificamente finalizzata al rimpatrio degli stranieri irregolari rintracciati sul confine italo-francese. Si tratta di una task force operativa che ha già dato i primi ottimi risultati. In pochissimi giorni, infatti, 14 stranieri irregolari sono già stati immediatamente riaccompagnati nel loro Paese di origine e altri 22 sono già stati inviati e trattenuti nei Cpr in attesa del rimpatrio. Un dato importante che, anche a seguito della politica e dell’impegno per la sicurezza della Lega, conferma l’impegno costante del Governo e delle istituzioni nel difendere i nostri confini e contrastare l’immigrazione irregolare, garantendo la sicurezza. Faccio i complimenti alle donne e agli uomini delle Forze dell’ordine. Avanti così”.

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