Sul palco:

CRISTIANO DE ANDRE’,

MARINA REI,

MARIO FARGETTA

E TANTI ALTRI

Dal’11 al 19 luglio 2026 Ricaldone torna ad accogliere L’Isola in Collina, storica manifestazione dedicata alla canzone d’autore e alla figura di Luigi Tenco.

Il festival, organizzato dall’Associazione Luigi Tenco, nasce nel 1992 con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la canzone d’autore in un territorio che ha dato un contributo fondamentale alla storia della musica italiana. Proprio a Ricaldone, infatti, Luigi Tenco — unanimemente riconosciuto come uno dei più grandi cantautori del nostro Paese — trascorse gli anni della sua formazione prima di trasferirsi a Genova. Da queste colline piemontesi trasse molte delle suggestioni umane e culturali che avrebbero poi trovato espressione nelle sue canzoni.

A oltre trent’anni dalla sua prima edizione, L’Isola in Collina è diventata uno dei più importanti appuntamenti italiani dedicati alla canzone d’autore: quella di Luigi Tenco e dei grandi maestri che hanno segnato la storia della musica italiana, ma anche quella degli artisti delle nuove generazioni che ne raccolgono e rinnovano l’eredità.

Sul suggestivo piazzale della Cantina Tre Secoli si sono alternati alcuni dei più cari amici di Tenco, come Umberto Bindi, Bruno Lauzi, Gino Paoli ed Enzo Jannacci, insieme a protagonisti della seconda e della terza generazione di cantautori, tra cui Roberto Vecchioni, Francesco De Gregori, Cristiano De André, Edoardo Bennato, Angelo Branduardi, Morgan e Luca Barbarossa.

L’Isola in Collina ha inoltre saputo riconoscere e sostenere giovani talenti destinati a diventare protagonisti della scena musicale italiana. Artisti come Samuele Bersani, Carmen Consoli, Francesco Renga e molti altri hanno calcato il suo palco agli inizi della loro carriera, trovando in questa manifestazione un’importante occasione di crescita e visibilità.

Particolarmente significativa sarà la presenza di Cristiano De André, protagonista della serata conclusiva del 19 luglio con il tour “De André canta De André Best of Tour 2026”. La sua partecipazione rappresenta un ideale ponte verso l’edizione 2027, che coinciderà con il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Tenco.

“L’Isola in Collina – afferma Paolo Arrobbio, Presidente della Fondazione CRAL -è ormai da tanti anni un appuntamento imperdibile per tanti appassionati di musica d’autore, che raggiungono Ricaldone per ascoltare concerti di artisti di grande qualità del panorama artistico italiano e non solo, ma anche per ripercorrere momenti salienti della vita e del percorso creativo di un grande poeta della canzone, quale fu Luigi Tenco. Anche quest’anno il panel degli artisti che si esibiranno è di alto profilo, e chi seguirà la kermesse musicale avrà anche l’occasione di visitare un’area di rara bellezza, patrimonio dell’Unesco e ricca di proposte paesaggistiche e eno-gastronomiche di eccellenza. L’Isola in Collina è un progetto che promuove sia la musica d’autore che le splendide colline dell’acquese, e la nostra Fondazione è lieta di sostenerlo, in un’ottica di costante valorizzazione del territorio alessandrino”.

Il festival apre sabato 11 luglio, in collaborazione con Boomshak – Agglomerati Artistici Solidali -, presso la Cantina Convento Cappuccini con un concerto ad ingresso gratuito. Dopo l’apertura del cantautore Wepro, sarà la volta di Marina Rei cantautrice e polistrumentista romana più volte protagonista al Festival di Sanremo. Saranno presenti numerosi stand di street food e sarà possibile gustare i vini della casa.

La seconda serata, sempre a ingresso gratuito, è programmata per il 15 luglio presso l’Antica Cantina San Rocco: dopo l’apertura con il coro gospel diretto da Marina Marauda, si esibirà il gruppo SAMPLE GEE, che proporrà una serata all’insegna del blues senza confini. Si potranno inoltre gustare i piatti tipici della tradizione contadina ed assaggiare i vini della Cantina San Rocco

Il festival continua il giorno dopo 16 luglio presso “Agriturismo 1929” di Pizzorni Vini che ospiterà una cena cantata con la voce di Freddy e a seguire una serata DJ Set.

Venerdì 17 luglio (dopo gli scongiuri di rito) ci sarà spazio per i giovani con il dj Mario Fargetta con canzoni allegre, testi leggeri ma non banali, all’insegna della spensieratezza: tutto da ballare fino a tardi per una serata ad ingresso libero sulla piazza principale del paese.

La serata seguente di sabato 18 luglio nasce in collaborazione con la numerosa comunità macedone di Ricaldone con l’ambizione di ripetere l’enorme successo delle ultime edizioni. Si esibiranno, in un concerto ad ingresso gratuito, due cantanti macedoni (Stojne Nikolova e Blagoja Grujovski) accompagnate dalla Dinamik Band e con i ballerini della scuola di danze popolari Kud Vera Jocik e delle associazioni macedoni di Canelli e Piacenza. Attraverso le esibizioni di cantanti e gruppi folkloristici macedoni si desidera far conoscere la bellezza delle danze popolari, delle canzoni tradizionali e delle usanze macedoni, favorendo allo stesso tempo l’amicizia e lo scambio culturale tra la Macedonia e l’Italia.”

Il festival chiude il 19 luglio con Cristiano De André – “De André canta De André Best of Tour 2026”, un appuntamento dal forte valore simbolico ed emotivo. Non si tratta di una presenza casuale. Cristiano De André è legato alla storia dell’Isola in Collina fin dalle sue origini: nel gennaio 1992 partecipò alla grande giornata commemorativa dedicata a Tenco, interpretando Preghiera in gennaio, la canzone che Fabrizio De André scrisse in memoria dell’amico scomparso. Nello stesso anno fu inoltre tra i protagonisti della prima edizione della manifestazione.

Accanto alla musica d’autore, la rassegna conferma anche la sua dimensione popolare e territoriale: colline UNESCO, convivialità, comunità, accoglienza e inclusione diventano parte integrante dell’esperienza dell’Isola in Collina, nello spirito di apertura agli altri e di solidarietà che fu di Luigi Tenco. Come ricordano i documenti storici dell’Associazione, “il piacere dell’amicizia e della semplicità, della buona tavola e del buon vino di Ricaldone sono elementi fondamentali dell’Isola in Collina

Cristiano De André alla conferenza

“Luigi Tenco, l’uomo e il suo tempo”

il 26 gennaio 1992 a Ricaldone

PROGRAMMA

• Sabato 11 luglio | Cantina Cappuccini

21.00: Apertura: Wepro

21.30:Concerto di Marina Rei

Street food e vini della casa

– ingresso a offerta devoluto a favore di “In Bocca al Lupo o.d.v.” e Parent Project

• Mercoledì 15 luglio | Antica Cascina San Rocco

ore 21.00: coro gospel diretto da Marina Marauda

ore 22.00: concerto blues con i Sample Gee

Stand gastronomici.

– ingresso libero

• Giovedì 16 luglio | “1929 Cantina e Agriturismo” di Pizzorni Vini

– cena cantata con Freddy e Dj set

• Venerdi’ 17 luglio | Piazza Beltrame Culeo

ore 22.00: serata disco: dj set con Mario Fargetta per ballare fino a tardi.

– ingresso libero

• Sabato 18 luglio | Piazzale Cantina Tre Secoli

ore 21.30: concerto di Stojne Nikolova e Blagoja Grujovski accompagnate dalla Dinamik Band e con i ballerini della scuola di danze popolari Kud Vera Jocik e delle associazioni macedoni di Canelli e Piacenza.

In piazza si potranno trovare specialità gastronomiche tradizionali macedoni

– ingresso libero

• Domenica 19 luglio | Piazzale Cantina Tre Secoli

ore 21.30: Cristiano De André presenta “De André canta De André Best of Tour 2026”

– ingresso 1° settore: 40 € + 6 € diritti di prevendita;

2° settore: 35 € + 5,25 € diritti di prevendita

I biglietti sono in prevendita sul circuito Ticketone

Alla tradizionale esibizione canora dell’“L’Isola in Colina” sarà abbinata l’ottava edizione della “Food & Wines in collina”, manifestazione durante la quale sarà possibile gustare numerosi piatti dello “street food” locale (farinata, arrosticini, panini con bollito, acciughe al verde, ravioli fritti, etc.) negli stand di numerosi espositori e assaggiare i famosi vini dei produttori di Ricaldone a partire dalle 18:00.

Nei giorni della manifestazione sarà possibile visitare il Museo dedicato a Luigi Tenco in Via Maurizio Talice a partire dalle 15:00.

La manifestazione è organizzata in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la Regione Piemonte, ALEXALA, il Consorzio dell’Asti Spumante e del Moscato d’Asti Docg, il Consorzio Tutela Brachetto d’Acqui, la Cantina Tre Secoli, l’Antica Cantina San Rocco, Rinaldi Vini, la Cantina Convento Cappuccini, Pizzorni Vini, il Comune di Ricaldone, la Pro Loco di Ricaldone, l’associazione Macedone Insieme, Boomshak, In bocca al lupo o.d.v., Parent Project e con il patrocinio del Comune di Acqui Terme e della Provincia di Alessandria.

Informazioni per il pubblico:

Associazione Culturale Luigi Tenco – Ricaldone

info@tenco-ricaldone.it

www.facebook.com/IsolainCollinaRicaldone

www.tenco-ricaldone.it