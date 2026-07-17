Al via il XVI Palio Storico di Albenga: entusiasmo, tradizione e prime vittorie per Sant’Eulalia

Ha preso ufficialmente il via ieri sera la XVI edizione del Palio Storico di Albenga, che fino a domenica 19 luglio farà rivivere il centro storico nell’atmosfera del 1251.

I quattro Quartieri – San Giovanni, San Siro, Santa Maria e Sant’Eulalia – si sono sfidati nelle prime gare per conquistare il Palio 2026 attraverso le tradizionali competizioni della Sassaiola, della Famiglia Medievale e del Tiro alla Fune.

Una serata ricca di divertimento e di storicità con i suggestivi cortei storici, gli spettacoli itineranti, le taverne aperte e le numerose iniziative che hanno animato e continueranno ad animare il cuore della città fino alla proclamazione del Quartiere vincitore.

La prima serata ha visto primeggiare il Quartiere Sant’Eulalia, seguito da Santa Maria.

I risultati delle gare della prima serata:

Tiro alla Fune

Sant’Eulalia Santa Maria San Siro San Giovanni

La Famiglia Medievale

Sant’Eulalia Santa Maria San Siro San Giovanni

La Sassaiola

Sant’Eulalia Santa Maria San Giovanni San Siro

Il sindaco Riccardo Tomatis: “Il Palio Storico rappresenta uno dei momenti più sentiti e identitari per la nostra città. È una manifestazione che unisce storia, tradizione, partecipazione e spirito di comunità, grazie all’impegno straordinario dei Quartieri e di centinaia di volontari.

Rivolgo un grande in bocca al lupo a San Giovanni, San Siro, Santa Maria e Sant’Eulalia: che queste giornate siano vissute con entusiasmo, goliardia e sano spirito sportivo, nel rispetto reciproco che da sempre contraddistingue il nostro Palio.

Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che stanno lavorando per garantire la sicurezza della manifestazione. L’apertura del Centro Operativo Comunale testimonia l’attenzione con cui è stato pianificato ogni aspetto dell’evento.

Un plauso particolare va, quindi, a tutte le donne e agli uomini che stanno lavorando dietro le quinte per garantire il regolare svolgimento della manifestazione. L’apertura del COC – Centro Operativo Comunale assicura il costante coordinamento delle attività di safety e security grazie alla collaborazione tra Polizia Locale, Carabinieri, Protezione Civile, Croce Bianca, Croce Rossa, Forze dell’Ordine, personale comunale e tutti i volontari impegnati nell’organizzazione. Il loro lavoro rappresenta un elemento fondamentale per consentire lo svolgimento del Palio in condizioni di massima sicurezza.

Un sentito ringraziamento va inoltre alla SAT, che ogni mattina restituisce al centro storico il suo volto più bello, pulito e ordinato, contribuendo a rendere ancora più piacevole l’esperienza del Palio Storico per cittadini, quartieri e visitatori”.

Il programma completo della manifestazione, gli aggiornamenti, i risultati delle gare e tutte le informazioni sono disponibili sui canali ufficiali del Palio Storico di Albenga:

Facebook: Palio Storico di Albenga

Instagram: @palio_storico_albenga

Sito ufficiale: www.paliostoricoalbenga.it