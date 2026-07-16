Il vicesindaco di Tortona, Daniele Calore, è stato ufficialmente nominato Responsabile provinciale all’interno del Dipartimento delle professioni, struttura guidata a livello nazionale dall’Onorevole Marta Schifone. Questo importante incarico lo vedrà impegnato in prima linea nell’elaborare le proposte legislative e le linee programmatiche del suo partito (Fratelli d’Italia) relative al vasto e cruciale mondo del lavoro autonomo e intellettuale.

Un amministratore stimato, dedito ai fatti più che alla ribalta

Questa nomina rappresenta il naturale coronamento e un chiaro attestato di stima per l’eccellente operato svolto da Calore all’interno della Giunta comunale e del partito di cui fa parte. Conosciuto sul territorio come una persona molto stimata e a tratti schiva, il vicesindaco di Tortona si è sempre contraddistinto per un approccio pragmatico: preferisce di gran lunga dedicarsi al lavoro duro e silenzioso piuttosto che dare risalto mediatico alla propria figura. Un “fare” costante e discreto che gli è valso la fiducia dei vertici provinciali e regionali.

Il commento e la visione operativa

Accogliendo il nuovo incarico, il neonominato Responsabile provinciale ha voluto esprimere la propria gratitudine e tracciare la rotta per i mesi a venire:

“Ringrazio Federico Riboldi presidente provinciale del partito e vice Segretario regionale – dichiara Calore – per la fiducia una nomina importante , spero di essere un punto di riferimento per i vari professionisti del Tortonese e della provincia, cercherò di coordinarmi con i vari ordini professionali e non , per meglio rappresentare, valorizzare e talvolta anche migliorare le attività professionali .”

Un percorso che Calore intende affrontare con la consueta umiltà e predisposizione all’ascolto, consapevole che la buona politica debba partire dalla realtà del territorio: “Ho sempre pensato che per deliberare bisogna conoscere, solo ascoltando i professionisti si può migliorare la qualità del loro lavoro ma anche il servizio offerto ai cittadini.”

Gli obiettivi strategici del Dipartimento

Nel suo nuovo ruolo, Daniele Calore si occuperà di tradurre a livello locale le direttive nazionali, portando avanti i principali obiettivi del Dipartimento:

La difesa del modello ordinistico e della specificità del lavoro professionale, inteso e tutelato come terzo pilastro sociale.

Il monitoraggio e l’implementazione delle riforme per il comparto, tra cui assumono particolare rilevanza la legge sull’equo compenso e la riforma fiscale.

La valorizzazione delle competenze e il pieno riconoscimento delle professioni STEM.

L’organizzazione costante di tavoli di confronto, convegni e consultazioni dirette con gli Ordini nazionali.