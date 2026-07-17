Dopo una settimana di audizioni, sei concerti di altissimo livello ed emozioni a non finire, il concorso internazionale “Rovere d’Oro” giunge al suo atto conclusivo. Domenica 19 luglio alle ore 21:30, nella suggestiva cornice del sagrato di Nostra Signora della Rovere a San Bartolomeo al Mare, una giuria internazionale svelerà il nome del vincitore della 37esima edizione, che si aggiudicherà l’ambita opportunità di esibirsi in una prestigiosa tournée in Messico.

Una settimana all’insegna della grande musica e dei talenti

L’evento, promosso dall’associazione culturale “Rovere d’Oro”, ha trasformato fin da lunedì scorso San Bartolomeo in un vero e proprio crocevia di musica e culture. La manifestazione è stata inoltre anticipata dalla tre giorni di “Aspettando Il Rovere”, che ha visto esibirsi sul palco artisti di spessore quali Andrea Vettoretti, Antonio Di Cristofano e Antonio Cicero.

Come da tradizione, la competizione ha accolto giovani talenti provenienti da tutto il mondo e si è articolata su due sezioni ben distinte:

“Rovere d’Oro”: dedicata ai musicisti più esperti e affermati.

dedicata ai musicisti più esperti e affermati. “Giovani talenti”: riservata agli interpreti emergenti.

Entrambe le categorie si sono sviluppate attraverso rigorose prove selettive nel corso dell’intera settimana, culminando nelle serate in cui i talenti più meritevoli si sono esibiti dal vivo davanti a un pubblico di appassionati.

Una giuria d’eccellenza e il premio finale

A giudicare gli artisti in gara è una giuria formata da personalità di altissimo profilo, attive in contesti accademici e concertistici di rilevanza mondiale. L’edizione di quest’anno è diretta dal maestro Christian Lavernier, la cui esperienza internazionale e la fitta rete di contatti hanno ulteriormente innalzato la qualità e il prestigio della rassegna.

La finale di domenica, concepita in forma di concerto pubblico, richiamerà spettatori da tutta la provincia in attesa del verdetto conclusivo. Il musicista che si aggiudicherà il premio “Rovere d’Oro 2026” partirà per una tournée in Messico, organizzata in collaborazione con il Conservatorio de Las Rosas di Moreilla, riconosciuto patrimonio dell’UNESCO.

Il sostegno del territorio e delle istituzioni

La storica manifestazione vanta una solida e vasta rete di sostenitori. L’evento è patrocinato dal Comune di San Bartolomeo al Mare, dalla Provincia di Imperia, dalla Regione Liguria, dal Ministero della Cultura e dal Parlamento Europeo, a cui si affianca il supporto della Fondazione Carige, della Fondazione Capacci, di Federalberghi e Assoturismo.

Sull’importanza della kermesse è intervenuto l’assessore regionale Marco Scajola, che ha sottolineato l’impatto positivo dell’iniziativa: “Il Concorso internazionale Rovere d’Oro rappresenta un appuntamento di grande prestigio che, da anni, valorizza giovani musicisti provenienti da tutto il mondo e contribuisce a promuovere il nostro territorio”.

Il rappresentante della giunta ha inoltre evidenziato il valore culturale della competizione: “Manifestazioni di questo livello arricchiscono l’offerta estiva della Liguria e confermano come la musica sia un linguaggio universale capace di unire le persone. Complimenti a chi rende possibile questo appuntamento, che la Regione Liguria sostiene ogni anno”.