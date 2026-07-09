Un ricco fine settimana all’insegna del gusto, della musica dal vivo e delle tradizioni locali è pronto ad animare il territorio in questo mese di luglio. Da Quarti di Pontestura fino a Isola Sant’Antonio, passando per il Tortonese e l’Acquese, il cartellone degli appuntamenti offre una vasta scelta per trascorrere le serate estive all’aperto, tra specialità gastronomiche, sagre storiche e concerti sotto le stelle.

Il lungo calendario del Quarti Festival

A Quarti di Pontestura l’appuntamento è nell’area verde per il “Quarti Festival”, in programma dal 10 al 19 luglio. Ogni sera, a partire dalle ore 20:00, saranno in funzione il ristorante, l’area grill, la birreria e l’american bar.

Il programma dell’intrattenimento musicale si articola nelle seguenti serate:

10 luglio: Serata d’apertura con gli Explosion e Andy Dj.

Serata d’apertura con gli Explosion e Andy Dj. 11 luglio: Appuntamento con il Circo Vino on Tour e la cena cantata in compagnia di Vince Voice.

Appuntamento con il Circo Vino on Tour e la cena cantata in compagnia di Vince Voice. 12 luglio: Omaggio al rock italiano con il tributo a Vasco Rossi, a cura degli Asilo con Cucchia al sax.

Omaggio al rock italiano con il tributo a Vasco Rossi, a cura degli Asilo con Cucchia al sax. 15 luglio: Serata speciale pro Aido animata dal chitarrista di Ultimo, Manuel Boni, e i The Kullers.

Serata speciale pro Aido animata dal chitarrista di Ultimo, Manuel Boni, e i The Kullers. 16 luglio: Atmosfere caraibiche per la Festa Cubana, tra mojito e musica latino-americana.

Atmosfere caraibiche per la Festa Cubana, tra mojito e musica latino-americana. 17 luglio: Ritorno agli anni d’oro del pop italiano con il tributo a Max Pezzali.

Ritorno agli anni d’oro del pop italiano con il tributo a Max Pezzali. 18 luglio: Spettacolo travolgente con il live band show “Party a 90”.

Spettacolo travolgente con il live band show “Party a 90”. 19 luglio: Gran finale con la tribute band Completamente Nucleari, seguita dal set di dj Paracetamolo.

Le sagre storiche: Solero, Alzano Scrivia e Montecastello

A Solero la Pro Loco organizza la “Sagra degli Agnolotti e dei Pe” presso il parco dell’asilo Carlo Guasco, con apertura del ristorante alle ore 19:30. Nelle serate del 10, 11 e 12 luglio la musica sarà affidata rispettivamente a Dj Sir Williams, Enrico Cremon con Dina Manfred, ed Ewa for You. Sabato 18 luglio, alle ore 21:00, si terrà invece la tradizionale processione per il patrono San Bruno.

Festa grande anche ad Alzano Scrivia, che l’11 e 12 luglio celebra la 34ª edizione della “Sagra del Fagiolo”. Sabato sera, dalle 19:30, spazio alla cena tipica a base di prodotti del territorio; a seguire, dalle 21:00, il music show del Marcella Group e l’elezione di Miss e Mr Fagiolo. Domenica l’appuntamento si sposta alla Soms a partire dalle 12:00 per il pranzo della festa.

A Montecastello, sempre nel weekend dell’11 e 12 luglio, dalle 19:30 prende il via la “Sagra nel Bosco”. Presso il “Ritrovo nel bosco” si potranno gustare polenta e lumache, lumache al verde, pasta e fagioli, agnolotti, grigliate e piatti vegetariani. Sabato si balla con Vi-Gor-Sol, mentre domenica il programma prevede la Camminata al Tramonto (ore 18:30) seguita dalle danze con il Graziella Group Duo.

Carne, meloni e vino: gli altri appuntamenti del gusto

Gli amanti della buona cucina troveranno numerose alternative in giro per la provincia:

Isola Sant’Antonio: L’11 e 12 luglio la piazza della Posta ospita la “Sagra del Melone”. Dalle 19:30 via al ristorante, con spazi dedicati all’esposizione e alla vendita del frutto locale. Musica dal vivo sabato con la G.T.B. Band e domenica con Raff e Fabrizio Live (da The Voice Senior).

L’11 e 12 luglio la piazza della Posta ospita la “Sagra del Melone”. Dalle 19:30 via al ristorante, con spazi dedicati all’esposizione e alla vendita del frutto locale. Musica dal vivo sabato con la G.T.B. Band e domenica con Raff e Fabrizio Live (da The Voice Senior). Rivalta Bormida: Sabato 11 luglio torna la storica “Rosticciata nel fosso del pallone” (giunta alla 48ª edizione). Il ricco menù propone rosticciata mista, arrosticini, panino con pulled pork, spiedone, piatto vegetariano, contorni e tomino. Ad animare la serata sarà l’orchestra I bamba.

Sabato 11 luglio torna la storica “Rosticciata nel fosso del pallone” (giunta alla 48ª edizione). Il ricco menù propone rosticciata mista, arrosticini, panino con pulled pork, spiedone, piatto vegetariano, contorni e tomino. Ad animare la serata sarà l’orchestra I bamba. Vho di Tortona: L’11 luglio i riflettori si accendono su “La Notte del Derthona”. Dalle ore 19:00 apriranno gli stand per la degustazione dei pregiati vini dei Colli Tortonesi, il tutto accompagnato dal dj-set di Luciano Boido.

L’11 luglio i riflettori si accendono su “La Notte del Derthona”. Dalle ore 19:00 apriranno gli stand per la degustazione dei pregiati vini dei Colli Tortonesi, il tutto accompagnato dal dj-set di Luciano Boido. Cartosio: In occasione dell’evento Cartoonia, l’11 luglio va in scena “Benvenuti in Pro loco”, una cena a base di salsiccia, wurstel, tomini e patatine fritte, accompagnata dalla musica dal vivo del duo Classydra.

In occasione dell’evento Cartoonia, l’11 luglio va in scena “Benvenuti in Pro loco”, una cena a base di salsiccia, wurstel, tomini e patatine fritte, accompagnata dalla musica dal vivo del duo Classydra. Sorli di Borghetto Borbera: Il circolo di Sorli propone la speciale “Cena La Tagliata”, dedicata all’omonimo taglio di carne servito con tartufo, funghi e pepe verde. La serata proseguirà in pista con il dj-set curato da Marchino.