Il Sindaco di Acqui Terme, Danilo Rapetti Sardo Martini, ha ufficializzato in data 9 luglio 2026 la nomina di Elena Gotta a nuovo Assessore comunale. Il provvedimento si inserisce in un percorso strategico mirato a rafforzare l’efficienza della macchina amministrativa, ma segna anche un importante traguardo sociale per l’Ente: con questo nuovo ingresso, la maggioranza dei componenti della Giunta diventa di genere femminile, valorizzando concretamente i principi di parità di genere ed equità dei diritti.

Le deleghe affidate al nuovo Assessore

L’obiettivo della nomina è quello di assicurare maggiore continuità, efficacia e presenza nella gestione dei servizi comunali, migliorando ulteriormente il rapporto quotidiano con i cittadini, le imprese e gli operatori economici del territorio.

Per centrare questi traguardi, alla neo Assessora sono stati attribuiti i poteri di indirizzo e controllo su settori cruciali. Nello specifico, Elena Gotta si occuperà di:

Urbanistica e Edilizia Privata .

. Polizia Locale e gestione dei rapporti con le Forze dell’Ordine in sede locale (ferme restando le competenze specifiche in capo al Sindaco).

e gestione dei rapporti con le Forze dell’Ordine in sede locale (ferme restando le competenze specifiche in capo al Sindaco). Realizzazione e implementazione del progetto “Acqui Shop”, focalizzato sul rilancio e il supporto alle attività produttive cittadine.

L’esperienza amministrativa e il benvenuto del Sindaco

La scelta dell’Amministrazione è ricaduta su un profilo che vanta una solida e comprovata esperienza, maturata nel corso di numerosi anni di attività come assessore proprio nel Comune di Acqui Terme. Elena Gotta è una figura stimata dalla cittadinanza, riconosciuta sul territorio per la sua competenza, per l’attenzione rivolta alle persone e per la profonda e radicata conoscenza della realtà cittadina. Il suo ritorno in Giunta è considerato un contributo prezioso per accompagnare il lavoro dell’Ente con sensibilità e concretezza.

Il Sindaco Danilo Rapetti Sardo Martini ha accolto il nuovo membro dell’esecutivo sottolineando l’importanza del lavoro che l’attende: “A Elena Gotta rivolgo i migliori auguri di buon lavoro”, ha dichiarato il primo cittadino, “nella consapevolezza che saprà affrontare con serietà, disponibilità e spirito di servizio le deleghe affidate”. I settori presi in carico sono determinanti per il tessuto cittadino e, come precisato dal Sindaco, “richiedono attenzione, presenza e capacità di ascolto”. Una nomina che si sposa appieno con la rotta tracciata per il futuro, poiché, conclude il primo cittadino, “L’Amministrazione prosegue il proprio impegno per rendere l’azione comunale sempre più vicina alle esigenze della comunità acquese”.