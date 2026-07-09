Grave incidente stradale a Ovada, dove si è verificato uno scontro che ha coinvolto un’automobile e una motocicletta. Ad avere la peggio nell’impatto è stato il centauro, un uomo di 55 anni: a causa dei gravi traumi riportati agli arti inferiori, il ferito è stato trasportato d’urgenza in codice rosso tramite elisoccorso all’ospedale CTO di Torino.

La dinamica e l’intervento dei soccorritori

A seguito dello scontro tra i due veicoli, la macchina dei soccorsi si è attivata rapidamente per prestare assistenza al conducente della due ruote. Sulla scena dell’incidente, nel territorio ovadese, sono prontamente intervenute diverse unità sanitarie:

La medicalizzata di Ovada, per garantire la prima stabilizzazione del paziente.

L’elisoccorso, resosi necessario per effettuare un trasferimento rapido e adeguato alla gravità della situazione.

Le condizioni del ferito

Le condizioni del cinquantacinquenne sono parse subito serie, motivo per cui è stato assegnato il codice rosso. L’uomo ha riportato gravi traumi agli arti inferiori che hanno richiesto l’immediato trasporto in volo verso il Centro Traumatologico Ortopedico (CTO) del capoluogo piemontese.