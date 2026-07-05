La comunità di Villaromagnano ha riservato un’accoglienza calorosa e speciale a Silvia Canape, fresca vincitrice del titolo di campionessa italiana under 18 di salto in lungo. Una giornata di festa e orgoglio cittadino per celebrare un risultato sportivo straordinario, che le ha garantito la prestigiosa qualificazione ai prossimi Campionati Europei di categoria in programma a Rieti.

Un record personale dai vertici europei

L’atleta, orgogliosa portacolori della Derthona Atletica, ha conquistato la maglia tricolore con una prestazione imponente. Il suo salto di 6,25 metri non solo le ha permesso di salire sul gradino più alto del podio, ma ha anche migliorato il suo precedente record personale, fermo a 6,21 metri. Si tratta di un risultato tecnico di assoluto rilievo, che segna un cambio di passo importante per la giovane saltatrice: la sua misura, infatti, rientra tra le tre migliori prestazioni europee registrate nel corso di questa stagione.

L’abbraccio della comunità e delle istituzioni

La bellezza di questa vittoria ha assunto un contorno ancora più emozionante grazie all’abbraccio del suo paese. A renderle omaggio con un lungo applauso e un gioioso sottofondo musicale si è radunata l’intera comunità, stringendosi con affetto attorno alla neocampionessa.

A festeggiare Silvia Canape per questo traguardo preziosissimo erano presenti:

Il sindaco di Villaromagnano, Filippo Alberto Fava

Diversi membri del consiglio comunale

L’allenatore Stefano Pasino

I compagni di squadra e gli atleti della Derthona Atletica

Numerosi cittadini accorsi per congratularsi di persona