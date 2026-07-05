La Società Storica del Novese ha annunciato ufficialmente i vincitori degli Oscar del Novese e dell’Oltregiogo 2026, il prestigioso riconoscimento assegnato alle personalità e alle realtà capaci di valorizzare e dare prestigio al territorio dell’Oltregiogo. La cerimonia di consegna dei premi si terrà sabato 11 luglio alle ore 10:30 all’interno del Salone del Consiglio Comunale del Castello Sforzesco di Pozzolo Formigaro, sede scelta per l’edizione di quest’anno grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale.

Le tre eccellenze dell’edizione 2026

I premiati di quest’anno rappresentano tre figure di assoluto spicco nei rispettivi campi di competenza, spaziando tra la cultura, la scienza e l’impegno istituzionale. A ricevere l’Oscar saranno:

Speranza Scappucci: direttrice d’orchestra di fama internazionale, legata a Pozzolo Formigaro dalle proprie radici familiari. È considerata una delle direttrici più apprezzate dell’intero panorama musicale contemporaneo. Svolge la sua attività nei più importanti teatri del mondo, distinguendosi costantemente per un percorso artistico di assoluto prestigio.

direttrice d’orchestra di fama internazionale, legata a Pozzolo Formigaro dalle proprie radici familiari. È considerata una delle direttrici più apprezzate dell’intero panorama musicale contemporaneo. Svolge la sua attività nei più importanti teatri del mondo, distinguendosi costantemente per un percorso artistico di assoluto prestigio. Prof. Maurizio Fava: originario del Novese, si è trasferito negli Stati Uniti dopo aver completato gli studi in Medicina. Oltreoceano ricopre oggi incarichi di primissimo piano: è direttore del Dipartimento di Psichiatria del Mass General Brigham, direttore esecutivo del Clinical Trials Network and Institute del Massachusetts General Hospital e professore di Psichiatria alla Harvard Medical School. A livello internazionale è considerato uno dei massimi esperti nel delicato campo della depressione.

originario del Novese, si è trasferito negli Stati Uniti dopo aver completato gli studi in Medicina. Oltreoceano ricopre oggi incarichi di primissimo piano: è direttore del Dipartimento di Psichiatria del Mass General Brigham, direttore esecutivo del Clinical Trials Network and Institute del Massachusetts General Hospital e professore di Psichiatria alla Harvard Medical School. A livello internazionale è considerato uno dei massimi esperti nel delicato campo della depressione. Dott. Sandro Bondi: già sindaco di Fivizzano, parlamentare e ministro della Cultura. Il suo forte legame con Novi Ligure si intreccia anche con il rapporto con la compagna, l’onorevole Manuela Repetti. L’intera comunità novese gli riconosce un ruolo determinante nell’avvio del percorso di recupero del Teatro Romualdo Marenco: fu infatti grazie al suo contributo che si giunse al reperimento dei primi fondi necessari per la ristrutturazione e il restauro della storica struttura. Oggi Bondi ricopre l’incarico di direttore artistico del teatro.

I patrocini della manifestazione

L’evento celebrativo in programma a Pozzolo Formigaro è un appuntamento di grande rilievo e gode di un ampio supporto istituzionale. La manifestazione vanta infatti il patrocinio della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte, della Provincia di Alessandria e del Comune di Pozzolo Formigaro, oltre al sostegno del Lions Club Pozzolo Formigaro.