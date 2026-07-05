Acqui Terme continua ad animare la stagione estiva 2026 con un ricco calendario di appuntamenti dedicati alla cultura, alla musica e allo spettacolo. A partire dal 6 luglio, la città termale offre a cittadini e visitatori una serie di eventi che spaziano dal teatro al grande rock, passando per la musica classica internazionale e l’archeologia, confermandosi come un vivace polo di attrazione.

Cultura e percorsi espositivi

Mostra “Memorie da Aquae Statiallae”: Il percorso espositivo dedicato agli scavi di Luigi Moro e al Civico Museo Archeologico prosegue per tutta la stagione. La mostra è allestita presso il Museo Archeologico, situato in via Morelli, e sarà visitabile durante i consueti orari di apertura della struttura fino al 31 ottobre 2026.

Spettacoli e rassegne teatrali

Rassegna Reteacqui 26: Martedì 7 luglio, alle ore 21:30, la suggestiva cornice del Teatro Romano (in via Scatilazzi) farà da palcoscenico a “Ero, l’ultima luce”. Si tratta di un intenso monologo portato in scena dall’attrice Melania Fiore.

La grande musica: dalla classica al rock

Interharmony – International Music Festival 2026 (7 luglio): La prima sessione del festival internazionale propone un’esibizione di giovani artisti incentrata sulla musica da camera. L’appuntamento è per martedì 7 luglio alle ore 21:30 presso la Chiesa di Santo Spirito (via Don Bosco). L’ingresso è libero.

La prima sessione del festival internazionale propone un’esibizione di giovani artisti incentrata sulla musica da camera. L’appuntamento è per martedì 7 luglio alle ore 21:30 presso la Chiesa di Santo Spirito (via Don Bosco). L’ingresso è libero. Interharmony – International Music Festival 2026 (9 luglio): Il festival prosegue giovedì 9 luglio con un concerto di pianoforte e scene d’opera. Una serata interamente dedicata all’incontro tra pianoforte e voce, che si terrà sempre alle ore 21:30 presso la Chiesa di Santo Spirito, con ingresso libero.

Il festival prosegue giovedì 9 luglio con un concerto di pianoforte e scene d’opera. Una serata interamente dedicata all’incontro tra pianoforte e voce, che si terrà sempre alle ore 21:30 presso la Chiesa di Santo Spirito, con ingresso libero. Acqui Rock Night 2026: Venerdì 10 luglio, in occasione della Sagra per la Fiera di San Guido, l’area degli Archi Romani in Zona Bagni si accenderà a partire dalle ore 18:00. L’evento prevede un susseguirsi di musica dal vivo e fire show. Anche in questo caso, l’ingresso è libero.