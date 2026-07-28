Da giovedì 30 luglio a lunedì 10 agosto 2026, il centro storico di Ventimiglia compirà un suggestivo salto indietro nel tempo ospitando la 51ª edizione dell’Agosto Medievale. La città alta si trasformerà per l’occasione in un autentico borgo antico animato da dame, cavalieri, armigeri, nobili e popolani, offrendo a residenti e turisti un’esperienza immersiva tra rievocazioni storiche, mercatini e l’attesissima sfida tra i Sestieri.

Il fascino della tradizione cittadina

Da oltre mezzo secolo, questa manifestazione unisce storia, spettacolo e passione. I carruggi e le piazzette saranno il palcoscenico naturale per esibizioni di musici, giullari, mangiafuoco e dei celebri Sbandieratori di Ventimiglia, che incanteranno il pubblico tra tamburi, chiarine e colorati giochi di bandiera.

Grande protagonista dell’evento sarà “La Regata”, l’emozionante competizione a bordo dei tradizionali gozzi liguri in cui i Sestieri cittadini si daranno battaglia all’ultimo remo per conquistare l’ambito Carbaso. Ad arricchire le giornate non mancheranno le cene medievali, i concerti di arpa e l’opportunità di partecipare a visite serali esclusive presso chiese e monumenti locali.

L’apertura e le prime disfide

Il calendario degli eventi è ricco di appuntamenti pensati per far rivivere le antiche atmosfere della Contea:

Giovedì 30 luglio: La manifestazione si apre dalle 20:30 con il “Raduno della Permissione”. Un maestoso corteo in abiti storici partirà da Piazza Funtanin per raggiungere la Cattedrale, dove avverranno l’offerta del Cero e la benedizione del Palio Marinaro. A seguire, la nomina formale del Cintraco, la richiesta di permissione per l’inizio delle gare e l’assegnazione delle corsie.

La manifestazione si apre dalle 20:30 con il “Raduno della Permissione”. Un maestoso corteo in abiti storici partirà da Piazza Funtanin per raggiungere la Cattedrale, dove avverranno l’offerta del Cero e la benedizione del Palio Marinaro. A seguire, la nomina formale del Cintraco, la richiesta di permissione per l’inizio delle gare e l’assegnazione delle corsie. Sabato 1 agosto: Dalle 21:30, in Piazza Costituente, andrà in scena “Asteludo”, la spettacolare disfida di drappi e tamburi curata dalle scuole dei Sestieri Cittadini.

Dalle 21:30, in Piazza Costituente, andrà in scena “Asteludo”, la spettacolare disfida di drappi e tamburi curata dalle scuole dei Sestieri Cittadini. Domenica 2 agosto: Sempre in Piazza Costituente (dalle 21:30), si terrà la “Notte della Contesa”. Dopo la lettura del bando e il giuramento, i Sestieri si sfideranno nel Campo de li Giochi in storiche competizioni come il tiro alla fune, la corsa con l’anello e il gioco del portatore.

Le notti magiche, la regata e il gran finale

Nella seconda settimana, i festeggiamenti entreranno nel vivo culminando con l’assegnazione dei Palii:

Venerdì 7 e Sabato 8 agosto: Il centro storico si accenderà per la “Notte di Mediestate – Notte delle Perseidi” (21:00-00:30). Piazza della Cattedrale ospiterà la Taberna “À vurpàira” con piatti tipici e un attendamento medievale, mentre in Via al Capo si snoderà il mercato artigianale. Previste anche l’apertura straordinaria del Civico Museo Archeologico G. Rossi, delle Chiese e del Centro Espositivo Sala delle Volte (con una mostra di abiti d’epoca).

Il centro storico si accenderà per la “Notte di Mediestate – Notte delle Perseidi” (21:00-00:30). Piazza della Cattedrale ospiterà la Taberna “À vurpàira” con piatti tipici e un attendamento medievale, mentre in Via al Capo si snoderà il mercato artigianale. Previste anche l’apertura straordinaria del Civico Museo Archeologico G. Rossi, delle Chiese e del Centro Espositivo Sala delle Volte (con una mostra di abiti d’epoca). Domenica 9 agosto: Il focus si sposterà inizialmente sul litorale per la “Giornata Marinaresca”. Alle ore 18:00 l’attesissima “Regata dei Sestieri” si disputerà sul miglio marino per l’assegnazione del Palio Marinaro. Dalla stessa ora, fino a dopo la mezzanotte, la Città Medievale vivrà la “Notte del Corsaro Nero e delle Corporazioni” con taverne, giocolieri, mercato e rievocazioni diffuse lungo il percorso.

Il focus si sposterà inizialmente sul litorale per la “Giornata Marinaresca”. Alle ore 18:00 l’attesissima “Regata dei Sestieri” si disputerà sul miglio marino per l’assegnazione del Palio Marinaro. Dalla stessa ora, fino a dopo la mezzanotte, la Città Medievale vivrà la “Notte del Corsaro Nero e delle Corporazioni” con taverne, giocolieri, mercato e rievocazioni diffuse lungo il percorso. Lunedì 10 agosto: La “Notte del Guidernone” chiuderà in bellezza l’edizione 2026. A partire dalle 19:30 si terrà l’esibizione finale di drappi e tamburi. Alle 20:30 partirà il grande Corteo Storico conclusivo lungo le vie cittadine, con arrivo previsto alle 21:00 in Piazza della Cattedrale. Qui avranno luogo lo spettacolo finale, l’ufficializzazione delle classifiche e la consegna del Palio Comunale.