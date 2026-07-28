Domenica 2 agosto 2026, la pittoresca piazza San Giuseppe a Pompeiana ospiterà l’undicesima edizione dell’evento “Poesia sotto le stelle”. A partire dalle ore 21,15, la comunità si riunirà per una suggestiva serata all’insegna di letture poetiche e momenti musicali, organizzata dall’Associazione Praugrande in collaborazione con il Comune di Pompeiana.

Il tema e i protagonisti della serata

L’incantevole cornice compresa tra la storica torre dei Panei e la cappella di San Giuseppe farà da sfondo a un viaggio letterario e sonoro. Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è quello del vento, un elemento che guiderà le atmosfere e le performance del programma.

A dare voce e melodia al prestigioso appuntamento culturale saranno:

Gli attori del Teatro dell’Albero di San Lorenzo al mare, a cui saranno affidate le letture.

Il Maestro Alessandra Asso, che curerà i momenti musicali ad accompagnamento dei testi.

Visita alla torre e informazioni utili

Ad arricchire ulteriormente il programma, prima dell’inizio dello spettacolo principale, i partecipanti avranno un’ulteriore opportunità culturale sul territorio. Dalle ore 20,30 alle 21,10 sarà infatti possibile effettuare una visita della torre dei Panei.

L’evento è realizzato anche con il supporto dell’Azienda Agricola Lagazio Valentina. Gli organizzatori precisano che, in caso di condizioni meteorologiche avverse, l’appuntamento all’aperto potrebbe subire variazioni, essere rinviato oppure annullato. Tutte le eventuali comunicazioni in proposito verranno pubblicate e rese disponibili sul sito ufficiale dell’associazione all’indirizzo http://www.praugrande.org.