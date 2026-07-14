La Commissione per l’assegnazione del premio San Segundin, riunitasi questa mattina, ha deliberato il conferimento della massima onorificenza cittadina per l’anno 2026 al M° Franco Cocco. Lo storico direttore dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia riceverà il prestigioso “Premio San Segundin d’Argentu” il prossimo 26 agosto, durante le celebrazioni solenni dedicate al Santo Patrono.

La cerimonia ufficiale

La consegna ufficiale del premio avverrà mercoledì 26 agosto 2026 alle ore 09:30 presso il centro polivalente di San Francesco a Ventimiglia Alta. Il riconoscimento sarà consegnato direttamente dal Sindaco, On. Flavio Di Muro, alla presenza di S.E. il Vescovo della Diocesi di Ventimiglia – Sanremo, Mons. Antonio Suetta, e delle massime autorità provinciali. Successivamente, alle ore 11:00 in Cattedrale, si terrà la Santa Messa Pontificale in onore di San Secondo.

Una prestigiosa carriera internazionale

Nato a Ventimiglia il 17 settembre 1959, il M° Franco Cocco ha alle spalle un percorso artistico d’eccellenza e una straordinaria carriera come trombettista e direttore d’orchestra:

La formazione: ha iniziato gli studi di tromba con il M° Maurice Gandolfo al Conservatorio di Nizza (ottenendo il diploma con “Premier Prix à l’unanimitè avec la felicitation du jury” nel 1978) e si è diplomato al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino nel 1985.

ha iniziato gli studi di tromba con il M° Maurice Gandolfo al Conservatorio di Nizza (ottenendo il diploma con “Premier Prix à l’unanimitè avec la felicitation du jury” nel 1978) e si è diplomato al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino nel 1985. La ribalta e il jazz: secondo classificato nel 1977 al concorso nazionale di Radio France per una tournée con l’Orchestre Philharmonique de Paris, ha suonato come prima tromba nella “Jazz Big Band” di Sanremo e collaborato con giganti come Gerry Mulligan, Bob Mover, Emanuele Cisi, Andrea Allone, Reddy Bobbio e Gianni Basso. Nel 1990 ha fondato l’ensemble jazz “CocoZoo”.

secondo classificato nel 1977 al concorso nazionale di Radio France per una tournée con l’Orchestre Philharmonique de Paris, ha suonato come prima tromba nella “Jazz Big Band” di Sanremo e collaborato con giganti come Gerry Mulligan, Bob Mover, Emanuele Cisi, Andrea Allone, Reddy Bobbio e Gianni Basso. Nel 1990 ha fondato l’ensemble jazz “CocoZoo”. Le collaborazioni celebri: vanta incisioni e collaborazioni con artisti del calibro di Fausto Papetti, Claudio Villa e Nilla Pizzi.

vanta incisioni e collaborazioni con artisti del calibro di Fausto Papetti, Claudio Villa e Nilla Pizzi. La direzione bandistica e orchestrale: è stato Maestro della Banda Musicale Città di Ventimiglia dal 1989 al 2008. Dal 2009 guida come Presidente e Maestro l’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia, nata per valorizzare i giovani talenti.

è stato Maestro della Banda Musicale Città di Ventimiglia dal 1989 al 2008. Dal 2009 guida come Presidente e Maestro l’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia, nata per valorizzare i giovani talenti. I grandi progetti: dal 2011 collabora con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e dal 2014 fa parte come prima tromba della Sinfonica di Bordighera. Nel 2015 ha suonato al Festival di Sanremo Junior (GEF). Nel 2017 ha diretto la prima assoluta dell’opera teatrale “Il Corsaro Nero” con l’attore David Riondino, curandone l’adattamento musicale.

dal 2011 collabora con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e dal 2014 fa parte come prima tromba della Sinfonica di Bordighera. Nel 2015 ha suonato al Festival di Sanremo Junior (GEF). Nel 2017 ha diretto la prima assoluta dell’opera teatrale “Il Corsaro Nero” con l’attore David Riondino, curandone l’adattamento musicale. Ambasciatore della città: ha portato il nome di Ventimiglia in contesti di rilievo come il Carnevale di Nizza, gli eventi a La Turbie, la consegna delle chiavi ad Anita Garibaldi al Consolato di Nizza, e numerose rassegne nazionali a Moncalieri, Loano, Castellamonte e Beausoleil.

L’impegno per il sociale e la tradizione locale

Il premio riconosce non solo i meriti artistici del Maestro, ma anche la sua profonda sensibilità verso la solidarietà e la tutela della cultura identitaria intemelia:

Beneficenza: organizza regolarmente concerti gratuiti con l’Orchestra Filarmonica Giovanile per raccogliere fondi destinati a realtà locali come la SPES, le Suore dell’Orto, le Ragazze di Wilma, la Fondazione Chiappori, gli Alpini e la parrocchia di Ventimiglia Alta. Allietando inoltre con la sua musica gli ospiti del Ricovero di Latte.

organizza regolarmente concerti gratuiti con l’Orchestra Filarmonica Giovanile per raccogliere fondi destinati a realtà locali come la SPES, le Suore dell’Orto, le Ragazze di Wilma, la Fondazione Chiappori, gli Alpini e la parrocchia di Ventimiglia Alta. Allietando inoltre con la sua musica gli ospiti del Ricovero di Latte. Canti Ventimigliesi: dal 2020 promuove e registra i canti tradizionali locali per diffonderli sui canali social. Tra i brani incisi figurano “Legenda Ventemigliusa”, “U Valser de San Segundu”, “Tiralogni”, “Cume a l’è Bona a Pisciadela”, “T’aspeitu a Bataglià”, “In Riviera”, “Angelina” e l’inno cittadino “Paulin”.

dal 2020 promuove e registra i canti tradizionali locali per diffonderli sui canali social. Tra i brani incisi figurano “Legenda Ventemigliusa”, “U Valser de San Segundu”, “Tiralogni”, “Cume a l’è Bona a Pisciadela”, “T’aspeitu a Bataglià”, “In Riviera”, “Angelina” e l’inno cittadino “Paulin”. Didattica e inclusione: dal 2011 cura progetti musicali nelle scuole cittadine e, nel 2021, ha concluso numerosi progetti gratuiti di musicoterapia per studenti con Bisogni Educativi Speciali. Attiva costantemente campus e laboratori gratuiti per i giovani, tra cui spicca “Suoniamo Insieme”.