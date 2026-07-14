abato 25 luglio 2026, la località di Gremiasco si prepara ad accogliere una serata speciale all’insegna della musica, del divertimento e delle tradizioni locali. L’evento, intitolato “Discoteca sotto le stelle”, animerà la serata della Val Curone proponendo un ricco programma ad ingresso completamente libero.
Musica e spettacolo con gli “ODUE”
La colonna sonora e l’intrattenimento visivo saranno affidati allo spettacolo “ODUE Video Music”. Il gruppo si esibirà davanti al pubblico per regalare una notte di grande energia sotto il cielo estivo di Gremiasco.
La sfilata dei coscritti e i servizi della serata
Il momento centrale della manifestazione si terrà in seconda serata, celebrando i giovani del territorio:
- Ore 22:00: prenderà il via la solenne sfilata dei Coscritti 2008 della Val Curone.
- Ristoro: durante tutto il corso dell’evento sarà attivo un servizio panini per accompagnare la serata.
Per qualsiasi informazione o dettaglio sull’organizzazione dell’evento è possibile contattare il numero telefonico di riferimento 338 6290718.