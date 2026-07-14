Il Comune di Novi Ligure, in stretta sinergia con il Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona (CSP) e Acquarium Nuoto, promuove l’iniziativa “Estate insieme”. Il progetto propone un ricco calendario di attività settimanali dedicate agli anziani, con l’obiettivo di coniugare benessere fisico, stimolazione cognitiva e convivialità attraverso momenti ricreativi e di socializzazione.

La riapertura di Palazzo Lucedio e il supporto ai cittadini

Le attività si svolgeranno in due sedi cittadine: la piscina comunale di via Rosselli 2 e la sede del Centro Anziani di Palazzo Lucedio, in via Verdi 138.

L’Assessora agli Affari sociali, Rachida Hasbane, sottolinea l’importanza di questo traguardo: «Come promesso, il Centro Anziani di Palazzo Lucedio ha riaperto e abbiamo deciso di coinvolgere il CSP e Acquarium per offrire una serie di attività estive dedicate anziani. Ora ci attendiamo che il numero dei frequentatori cresca. Il nostro impegno – conclude l’Assessora – sarà consolidato a settembre con l’ingresso dei ragazzi del servizio civile che saranno coinvolti in attività di animazione e di supporto in modo da garantire ulteriori momenti di aggregazione sociale».

Il programma delle attività settimanali

L’iniziativa, attiva per tutte le settimane a partire dal mese di luglio, si articola in proposte differenziate volte a favorire l’invecchiamento attivo:

Attività motoria in acqua: ogni martedì, a partire dalle ore 10:00, si tengono le sessioni di acquagym presso l’impianto Aquarium di via Fratelli Rosselli 2.

ogni martedì, a partire dalle ore 10:00, si tengono le sessioni di acquagym presso l’impianto Aquarium di via Fratelli Rosselli 2. Socializzazione e svago: nei pomeriggi di mercoledì e venerdì, dalle ore 15:00 alle 18:00, il Centro Anziani di Palazzo Lucedio ospita giochi da tavolo, tornei di carte, laboratori creativi e di patchwork, oltre a intrattenimento con balli e musica dal vivo.

Informazioni e iscrizioni

Tutte le attività pomeridiane presso Palazzo Lucedio sono ad accesso gratuito. Per ricevere dettagli aggiuntivi o per iscriversi alle diverse iniziative, i cittadini possono rivolgersi direttamente presso la sede di Palazzo Lucedio durante gli orari delle attività. In alternativa, è possibile contattare il Consorzio Servizi alla Persona al numero telefonico 0143 334311 o inviare una e-mail all’indirizzo info@cspnovi.it.