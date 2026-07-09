Venerdì 10 luglio 2026, Diano Marina si prepara a offrire a residenti e turisti una doppia imperdibile occasione di svago serale. Dal fascino della storia antica illuminata dalla calda luce delle candele, fino alle risate travolgenti del cabaret d’autore: gli appuntamenti in programma promettono di accontentare sia gli appassionati di cultura sia chi è alla ricerca di puro divertimento all’aria aperta.

La storia del Golfo Dianese “a lume di candela”

Il primo appuntamento della serata prenderà il via alle ore 21:00 presso il Museo Civico MARM, che aprirà le sue porte per un’esperienza altamente suggestiva. I visitatori avranno l’opportunità di partecipare a una speciale visita guidata del percorso museale per riscoprire il patrimonio storico e archeologico del Golfo Dianese in un’atmosfera unica: rigorosamente a lume di candela.

I dettagli per partecipare all’iniziativa culturale:

Quando: Venerdì 10 luglio alle ore 21:00 (l’evento prevede una replica venerdì 7 agosto).

Venerdì 10 luglio alle ore 21:00 (l’evento prevede una replica venerdì 7 agosto). Dove: MARM Museo Civico di Diano Marina.

MARM Museo Civico di Diano Marina. Ingresso: A pagamento.

A pagamento. Informazioni e contatti: È possibile telefonare al numero 0183497621 oppure inviare un’e-mail a museodiano@istitutostudiliguri.191.it. Maggiori dettagli sono reperibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook del Museo Civico.

Risate d’autore con il “Diano Comic Show”

A breve distanza dal museo, la serata cambierà radicalmente registro per lasciare spazio all’intrattenimento comico. Alle ore 21:30, il Molo delle Tartarughe diventerà il palcoscenico a cielo aperto per il primo atteso appuntamento del “Diano Comic Show”, la rassegna cittadina dedicata agli spettacoli dal vivo. Il grande ospite ad inaugurare il cartellone sarà il celebre comico Franco Neri.

Le informazioni utili per assistere allo spettacolo:

Quando: Venerdì 10 luglio.

Venerdì 10 luglio. Dove: Molo delle Tartarughe.

Molo delle Tartarughe. Orari: Lo spettacolo inizierà alle 21:30, ma l’apertura dei cancelli è fissata per le ore 20:30.

Lo spettacolo inizierà alle 21:30, ma l’apertura dei cancelli è fissata per le ore 20:30. Accesso: L’ingresso all’evento è completamente libero, ma regolato fino all’esaurimento dei posti disponibili.