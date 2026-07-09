L’estate tortonese si accende a ritmo di musica con il “Tribute Music Festival”, uno degli appuntamenti principali del cartellone “Tortona Estate di Eventi 2026”. A partire da venerdì 10 luglio fino a sabato 18 luglio, Piazza Duomo ospiterà una ricca rassegna di concerti dal vivo interamente ad ingresso gratuito. Ad accompagnare le sei serate di spettacolo ci sarà anche un’area dedicata al gusto con la presenza di diversi food truck.
Il calendario dei concerti
Il programma del festival propone un’offerta musicale variegata, che spazia dai dj set ai grandi tributi agli artisti della scena pop, rock e dance. Di seguito il calendario completo degli eventi previsti in Piazza Duomo:
- Venerdì 10 luglio (ore 19:30): Si parte con il “Vibrazioni Summer Show”, evento a cura di Freesound e Disco-nnect.
- Sabato 11 luglio (ore 21:30): Spazio al rock italiano con gli “Asilo”, celebre tribute band dedicata a Vasco.
- Domenica 12 luglio (ore 21:30): Sul palco salirà la “Mengoni Mania”, per una serata dedicata al tributo a Marco Mengoni.
- Giovedì 16 luglio (ore 21:30): La rassegna riprende con i “Radio 88.3”, pronti a far cantare il pubblico con il tributo agli 883 e a Max Pezzali.
- Venerdì 17 luglio (ore 21:30): Arriva l'”Abba Show”, The First Italian Abba Tribute Band.
- Sabato 18 luglio (ore 20:00): Gran finale con il “Weekend Mayerling”, un Disco Party dedicato ai grandi successi degli anni ’80 e ’90.
Ingresso libero e area gastronomica
Tutti gli appuntamenti inseriti nel cartellone del “Tribute Music Festival” prevedono l’ingresso totalmente gratuito per il pubblico. Inoltre, per tutta la durata della manifestazione, la piazza sarà animata dalla presenza fissa dei food truck, permettendo ai partecipanti di unire l’intrattenimento musicale all’offerta gastronomica.