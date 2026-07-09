Sabato 11 luglio, a partire dalle 18.00 torna la Festa della Musica di Taggia, ormai una vera e propria tradizione dell’estate nel borgo. L’evento, sempre molto atteso, si svolgerà nelle vie e nelle piazze del centro storico e vedrà l’importante collaborazione dei commercianti, dei bar e dei ristoranti. La musica, per ogni genere e gusto, sarà ovviamente protagonista della serata.

L’assessore alle manifestazioni Barbara Dumarte commenta: “Si tratta di uno degli eventi più partecipati del calendario di luglio. Ogni anno di regala momenti di grande festa e spettacolo in una location unica e suggestiva: il nostro centro storico inserito nella lista dei Borghi Più Belli d’Italia.”

“Come ogni edizione saranno molte le band e gli artisti che si esibiranno, dando un’offerta ampia di generi e intrattenimento, un po’ per tutti i gusti. Come ormai da tradizione, ad arricchire la manifestazione saranno anche i nostri commerciati e i nostri ristoratori di Taggia che proporranno un’offerta gastronomica unica fatta di squisiti piatti e prodotti del territorio. Un ringraziamento speciale va quindi a tutti coloro che ogni anno si impegnano per la riuscita di questa manifestazione. Vi aspettiamo!”

L’evento, dedicato a tutta la famiglia, sarà inoltre arricchito dalla sfilata per le vie del borgo di trampolieri e giocolieri luminosi, a cura di Fem Spettacoli, dai giochi gonfiabili per i bambini nelle piazze e la baby dance in piazza Garibaldi.

Ecco l’elenco completo delle band e degli artisti che si esibiranno nel centro storico di Taggia:

Bar Castelin e Bar Sport: Groove Machine

Groove Machine Bar 3T e Ristorante Cavallo Bianco: Pecore Nere

Pecore Nere Bar Blender: Berben Band

Berben Band Bar Smile: Big Andy’s Brothers

Big Andy’s Brothers Bar Torre: The Graters

The Graters Caffè della posta: Alkemian Duo e i Gotham Crew

Alkemian Duo e i Gotham Crew Bar Novecento: Marsel Ademi & Soni Modena

Marsel Ademi & Soni Modena Buoni Propositi e Angolo 9: Funky Monks

Funky Monks Bar Emilio: Giò Garibaldi Trio

Giò Garibaldi Trio Bistrot del Pantan: Disparsi