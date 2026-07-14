E’ ai nastri di partenza la quinta edizione della Festa della Lega in Bassa Valle Scrivia, anche quest’anno un appuntamento particolarmente ricco di politica, proposte e divertimento.

L’appuntamento è per venerdì 24 luglio dalle ore 19,00 alle Piscine di Castelnuovo Scrivia (via Nicolosio 28/a).

Sono previsti interventi di:

on. Lino Pettazzi, segretario provinciale della Lega

Enrico Bussalino, assessore regionale ad enti locali, autonomia, infrastrutture

Federico Chiodi, sindaco di Tortona

Mirco Villani, segretario Lega Bassa Valle Scrivia

Ospite d’onore della serata sarà l’on. Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e segretario della Lega in Piemonte, che si confronterà con i partecipanti sui grandi temi della politica nazionale e internazionale, ma soprattutto sulle questioni legate al nostro territorio: dalle infrastrutture per lo sviluppo all’autonomia, alla sicurezza.

“Anche quest’anno – spiega Mirco Villani – la festa della Lega Bassa Valle Scrivia vedrà arrivare a Castelnuovo figure di alto profilo politico regionale e nazionale, per un confronto a tutto campo su tutti i temi che maggiormente incidono sulla vita quotidiana di ognuno di noi. Un grazie particolare all’onorevole Molinari, che nonostante i molti impegni istituzionali non si scorda mai dei nostri paesi, ne conosce a fondo le esigenze e porta la nostra voce all’interno del Parlamento”.

Dalle ore 19 apericena e dj set. Ingresso libero. La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.

Per informazioni: 392 8462202.

e-mail: legabassavallescrivia@gxm.com