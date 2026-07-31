Sabato 25 e domenica 26 luglio, la Val Curone ha fatto da cornice ai tradizionali festeggiamenti dedicati ai coscritti del 2008 per il raggiungimento della maggiore età, in un fine settimana arricchito anche dagli eventi della festa patronale. Due giornate all’insegna della comunità, divise tra i momenti di riflessione religiosa e il divertimento al centro sportivo comunale con musica e sfilate.

La celebrazione religiosa e il messaggio ai giovani

Il pomeriggio di sabato si è aperto all’insegna della spiritualità. I ragazzi della leva 2008 hanno partecipato alla Santa Messa tenutasi nella chiesa parrocchiale. La funzione è stata celebrata da Don Augusto Piccoli, noto nel territorio anche per il suo ruolo di cappellano della Polizia di Stato. Durante l’incontro, il sacerdote si è rivolto direttamente ai neomaggiorenni, spendendo per loro parole ricche di speranza e fiducia in vista delle sfide future.

Musica, sfilate e ballo liscio al centro sportivo

Dopo il momento solenne, i festeggiamenti si sono spostati presso il centro sportivo comunale, cuore pulsante dell’intrattenimento del fine settimana, con un programma che ha coinvolto diverse generazioni:

Sabato sera: i giovani diciottenni si sono ritrovati per la tradizionale sfilata davanti agli sguardi emozionati di amici e parenti. Al termine del rito, la serata si è accesa grazie alla musica del Mayerling. Il momento di divertimento collettivo è stato l’occasione perfetta per festeggiare non solo la leva del 2008, ma anche i coscritti del 1966 e del 1976.

i giovani diciottenni si sono ritrovati per la tradizionale sfilata davanti agli sguardi emozionati di amici e parenti. Al termine del rito, la serata si è accesa grazie alla musica del Mayerling. Il momento di divertimento collettivo è stato l’occasione perfetta per festeggiare non solo la leva del 2008, ma anche i coscritti del 1966 e del 1976. Domenica: la struttura sportiva ha ospitato gli eventi conclusivi legati alla festa patronale, offrendo ai presenti la consueta serata dedicata al ballo liscio, accompagnata dall’esibizione dell’orchestra di Bruno D’Andrea.