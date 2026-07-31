Domenica 2 agosto, alle ore 21:30, la suggestiva cornice di Villa Viani, frazione del comune di Pontedassio, ospiterà l’evento “Swing d’autore a lume di candela”. Organizzata dalla Pro Loco locale in occasione del suo cinquantesimo anniversario di fondazione, la serata offrirà a residenti e visitatori un raffinato concerto del Trio Harmonic Box all’interno della storica piazza della chiesa, eccezionalmente illuminata solo dal chiarore delle candele e dalla luna piena.

Un palcoscenico ricco di storia e fascino

La piazza che farà da sfondo all’esibizione, racchiusa tra la chiesa parrocchiale e l’antico oratorio, rappresenta il cuore spirituale e civile del borgo. Non si tratta di un luogo qualunque: per secoli, infatti, questo spazio ha rappresentato il naturale punto di arrivo della storica strada mulattiera che collegava Villa Viani con il fondovalle e con il resto del territorio ligure, registrando il passaggio di viandanti, contadini, pellegrini e commercianti.

Un ambiente che oggi si distingue anche per il suo piacevole microclima: si tratta del punto più fresco del paese, protetto dalle fronde di monumentali ippocastani e accarezzato dalle brezze collinari, rivelandosi la location ideale per godersi le serate estive.

Il concerto e l’atmosfera a lume di candela

Per rendere l’esperienza musicale ancora più immersiva, la piazza cambierà letteralmente volto. Le luci artificiali verranno completamente spente per lasciare spazio unicamente al chiarore delle candele e alla luce naturale della luna piena, andando a creare un’atmosfera intima e senza tempo in cui l’architettura storica dialogherà con le note.

Protagonista della serata sarà il Trio Harmonic Box, che proporrà un elegante repertorio all’insegna dello swing d’autore. Il pubblico sarà guidato in un viaggio musicale dai timbri ricercati, grazie a una formazione che comprende strumenti e voci raffinate:

Arpa celtica

Pianoforte

Flauto traverso

Sottoflauto

Voce

Mezzo secolo di Pro Loco e ingresso libero

Questo speciale appuntamento si inserisce tra le iniziative più significative del cartellone estivo ideato dalla Pro Loco di Villa Viani, associazione che proprio nel 2026 festeggia i suoi primi cinquant’anni di instancabile attività dedicata al servizio della comunità, alla promozione della cultura locale e alla valorizzazione del borgo.

L’ingresso alla serata musicale è completamente libero. L’invito della Pro Loco a tutti i cittadini e ai turisti è quello di lasciarsi sorprendere dalla magia creata dalla luce soffusa, dal fascino intatto della piazza storica e dall’altissima qualità della musica dal vivo.