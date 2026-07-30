Il noleggio è una formula all inclusive in grado di semplificare notevolmente la vita di chi viaggia ogni giorno, sia per lavoro che per piacere. Ma scegliere la combinazione più adatta alle proprie esigenze non è affatto semplice, anche perché l’obiettivo principale di chi rinuncia all’acquisto è ottenere un canone sostenibile nel tempo, e che non risulti gravoso.

Ridurre la quota di noleggio è certamente possibile, tuttavia integrare determinate opzioni all’interno del contratto non è sempre conveniente. Uno degli elementi determinanti in tal senso è l’anticipo, una somma che permette di alleggerire l’importo della rata mensile.

Se è vero che uno dei vantaggi di questa soluzione è proprio quello di non immobilizzare il capitale, pagare una cifra iniziale al solo scopo di abbassare la rata mensile può non essere una scelta oculata. Molto spesso, infatti, questo espediente non garantisce uno sconto sostanzioso, e la differenza rispetto a un contratto senza anticipo risulta quasi irrilevante.

Per poter valutare tutte le possibilità, quindi, è opportuno rivolgersi a un fornitore in grado di offrire anche una consulenza di carattere finanziario, con l’obiettivo di arrivare a un contratto che non sia soltanto conveniente ma anche flessibile. In questo senso, le proposte di noleggio senza anticipo di ABordo sono indubbiamente tra le più competitive sul mercato. ABordo è un marchio Sella Leasing, una realtà solida e autorevole con oltre 25 anni di esperienza nel settore finanziario, nato con l’intento di fornire ai clienti un servizio di noleggio completo e personalizzato. Sul sito di ABordo Sella Leasing è disponibile un vasto assortimento di veicoli a noleggio senza anticipo, con la possibilità di creare il canone in pochi clic, modificando alcuni dei parametri di riferimento come la durata del contratto, il numero dei chilometri e, appunto, l’eventuale anticipo iniziale.

L’anticipo per il noleggio, infatti, non ha le stesse funzioni di una “caparra“, o di un deposito: la cifra che viene corrisposta all’inizio non viene restituita al termine del contratto, senza alcuna eccezione. Il suo scopo è unicamente quello di alleggerire la rata mensile; tuttavia non è detto che la riduzione del canone risulti congrua, poiché tale somma contribuisce esclusivamente alla ridistribuzione dei costi complessivi. Nonostante ciò, molte persone scelgono questa soluzione pensando di poter avere accesso a veicoli di alta gamma, contenendo i costi.

Il noleggio senza anticipo risulta più flessibile e facilmente accessibile, ed è l’ideale per imprese e professionisti, perché garantisce sin da subito un prospetto dei costi chiaro e senza sorprese.

Per decidere, dunque, è molto importante non considerare esclusivamente la possibilità di ottenere un canone più basso, ma considerare quale possa essere la soluzione più adatta al proprio budget, e procedere secondo quella che può essere una formula realmente vantaggiosa.