La SOMS di Novi Ligure si prepara a ospitare due nuovi appuntamenti estivi all’aperto all’insegna della cultura, dell’impegno civile e della buona musica. Lunedì 6 e mercoledì 8 luglio, gli spazi della Società di Mutuo Soccorso si animeranno rispettivamente con lo spettacolo teatrale “106 Garofani Rossi”, dedicato alla figura di Giacomo Matteotti, e con il progetto musicale “Ornella forever”. Entrambe le serate saranno arricchite da momenti conviviali e gastronomici, pensati per aggregare il pubblico e sostenere le attività dell’associazione.

L’omaggio a Matteotti con il Piccolo Teatro Solidale

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 6 luglio alle ore 21:00, nell’ambito della rassegna “Piccolo Teatro Solidale” in versione estiva all’aperto. Andrà in scena 106 Garofani Rossi – Velia e Giacomo, l’Antifascista, un’intensa opera teatrale di impegno civile prodotta da Quizzy Teatro e scritta da Sergio Angelo Notti.

Il titolo dello spettacolo fa riferimento ai 106 interventi che Giacomo Matteotti tenne alla Camera dei Deputati prima di essere barbaramente assassinato. L’opera rende omaggio al coraggio del politico e ne esplora la vita privata attraverso gli occhi della moglie. Sul palco si alterneranno:

Monica Massone nel ruolo di Velia Titta: evoca la figura del marito con delicatezza, concentrandosi sulla quotidianità famigliare, sull’umanità del politico e sul suo incrollabile sostegno durante le persecuzioni.

evoca la figura del marito con delicatezza, concentrandosi sulla quotidianità famigliare, sull’umanità del politico e sul suo incrollabile sostegno durante le persecuzioni. Gianni Masella nel ruolo degli Antagonisti: dà voce e corpo alla parte oscura della vicenda, interpretando figure come Benito Mussolini e Amerigo Dumini, mandante e sicario del delitto.

Lo spettacolo sarà anticipato alle ore 19:30 da un aperi-cena solidale di autofinanziamento a cui parteciperanno anche gli attori. Questo momento conviviale è di fondamentale importanza per permettere alla società di continuare a offrire i propri servizi con lo scopo di diffondere la cultura e l’amore per il bello in ogni sua forma. Per partecipare all’aperi-cena è necessaria la prenotazione, scrivendo all’indirizzo email somsnovi@hotmail.com (tramite il quale verranno forniti, agli interessati, tutti i dettagli su menù e costi).

Musica e contaminazioni jazz con gli Aperisoms

Mercoledì 8 luglio la programmazione proseguirà con la rassegna “Aperisoms”. Protagonista della serata sarà il duo Russo/Carpari (piano e voce), attivo sul territorio da molti anni. Franco e Serafina porteranno in scena il progetto Ornella forever, nato dal desiderio di rendere omaggio all’eclettica Ornella Vanoni, un’artista capace di percorrere quasi un secolo di vita adattandosi agli stili, ai tempi e alle svariate richieste del mercato.

Il duo proporrà una selezione di brani tratti dall’amplissima produzione della cantante, arricchendoli con le consuete contaminazioni jazz che tanto li appassionano, senza tralasciare alcune celebri canzoni scritte da Gino Paoli e interpretate con raffinatezza dalla stessa Vanoni. Il concerto prenderà il via alle ore 21:00.

La serata sarà a ingresso libero a partire dalle ore 19:30. Il pubblico avrà la possibilità di gustare un aperi-cena, accompagnato da un’accurata offerta beverage curata da professionisti del settore. Il menù e il servizio bar prevedono:

Proposta gastronomica: piatti freddi, hamburger, hot dog, patatine fritte e carne alla brace.

piatti freddi, hamburger, hot dog, patatine fritte e carne alla brace. Birre: spina birra a cura del St George Pub.

spina birra a cura del St George Pub. Cocktail: drink preparati da Christopher Rovella della Federazione Italiana Barman.