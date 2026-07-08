La Torre Civica di Casale Monferrato è ufficialmente candidata al censimento nazionale 2026 de “I Luoghi del Cuore” del FAI. La candidatura è promossa dall’associazione Orizzonte Casale in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di valorizzare e proteggere il monumento simbolo della città. Il via ufficiale alla campagna di raccolta voti è fissato per il fine settimana dell’11 e 12 luglio, in concomitanza con la rassegna cittadina “Casale Città Aperta”.

Un monumento simbolo: tra storia, campane laiche e panorami

La Torre Civica, conosciuta anche come Torre di Santo Stefano, rappresenta il cuore pulsante e la memoria storica della comunità casalese. La struttura vanta origini antiche: la parte inferiore è di epoca medievale, mentre quella superiore risale al periodo rinascimentale ed è stata realizzata su committenza dei Marchesi Paleologi Guglielmo IX e Anna d’Alençon. Proprio i Marchesi donarono alla comunità le due storiche campane “laiche” della città, che tuttora battono le ore. A tal proposito, dopo ben 500 anni di onorato servizio, la grande campana si era recentemente presa un periodo di riposo, ma il problema è stato sistemato e ha ripreso a scandire regolarmente il tempo della vita civile.

Nonostante una vita travagliata in cui ha affrontato e superato incendi, ricostruzioni e restauri, la Torre, che è l’edificio più alto e antico della città, si erge oggi integra verso il cielo. Oltre a essere un polo luminoso nel centro storico durante la notte, l’edificio si fa spesso ambasciatore di messaggi sociali per la collettività, venendo illuminato di colori diversi per sostenere specifiche campagne di sensibilizzazione.

Salendo i 172 scalini che la compongono, si raggiunge un’altezza che sfiora i 60 metri. Da qui la fatica dei visitatori (sempre numerosi, in particolare i giovani) viene premiata offrendo uno spettacolare panorama a 360 gradi che abbraccia:

La città di Casale e il fiume Po.

Le colline del Monferrato.

L’arco alpino e il massiccio del Monte Rosa, visibili nelle giornate limpide.

Come e dove sostenere la candidatura

L’iniziativa “I Luoghi del Cuore”, promossa a livello nazionale dal FAI in collaborazione con Intesa Sanpaolo, invita i cittadini a votare i luoghi italiani da tutelare. Orizzonte Casale e l’Amministrazione invitano caldamente tutta la cittadinanza a esprimere la propria preferenza a favore della Torre. Il voto è totalmente gratuito, non è soggetto ad alcuna formalità e può essere espresso anche da cittadini stranieri, non residenti e minori.

Durante il weekend dell’11 e 12 luglio sarà possibile votare fisicamente tramite l’apposita modulistica cartacea o inquadrando i codici QR presenti sulle locandine ufficiali. I punti di raccolta saranno allestiti:

Presso il Chiosco di piazza Mazzini.

All’interno dei monumenti aperti per la visita (sabato pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30; domenica mattina dalle 10:00 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30).

In alternativa, è sempre possibile esprimere il proprio supporto direttamente online cliccando sul link dedicato: https://fondoambiente.it/luoghi/torre-civica-102364?ldc=.

La campagna per sostenere la Torre Civica resterà attiva fino a metà dicembre 2026. Nei prossimi mesi, nuovi punti di raccolta ed eventi dedicati al voto verranno segnalati in occasione dei futuri appuntamenti di “Casale Città Aperta”.