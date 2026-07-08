Nella mattinata di oggi, mercoledì 8 luglio 2026, la Prefettura di Imperia ha ospitato un importante vertice tra il Prefetto Antonio Giaccari e i rappresentanti sindacali di CGIL, CISL e UIL. Al centro dell’incontro c’è stata la necessità urgente di tutelare la salute e la sicurezza di chi lavora in condizioni climatiche critiche a causa delle temperature straordinariamente elevate di questi giorni. Le parti hanno deciso di rafforzare le misure di prevenzione per tutti i contesti lavorativi più esposti alla calura estiva.

Rinnovato il patto per la sicurezza

Durante l’incontro, in piena linea con quanto stabilito dall’Ordinanza numero 1/2026 firmata dal Presidente della Giunta della Regione Liguria, è emersa la volontà unanime di rinnovare e potenziare il protocollo “Emergenza caldo”. L’intesa, già precedentemente siglata presso la Prefettura, coinvolge non solo le sigle sindacali, ma anche un’ampia rete di associazioni di categoria del territorio, tra cui:

Confartigianato

Confcommercio

Confesercenti

Confagricoltura CIA

Il ripetersi annuale di queste ondate di calore estremo rende infatti indispensabile l’adozione di misure organizzative strutturate. L’obiettivo principale del documento è prevenire qualsiasi grave conseguenza legata al microclima nei luoghi di lavoro, applicando rigorosamente le indicazioni specifiche previste per ogni singolo settore produttivo.

Scattano i controlli mirati sul territorio

Per garantire che le buone intenzioni si traducano in azioni concrete a tutela di chi lavora, il Prefetto Giaccari è passato immediatamente alla fase operativa. Al termine della riunione istituzionale, è stata inviata una nota formale a una serie di enti e forze dell’ordine:

ASL

INPS

INAIL

Forze di Polizia

La direttiva richiede la pianificazione di una fitta rete di controlli mirati presso le aziende del territorio. Gli ispettori avranno il compito di effettuare un’attenta vigilanza per assicurarsi che vengano rispettate alla lettera sia le prescrizioni del protocollo d’intesa, sia quelle dell’ordinanza regionale. Una mobilitazione generale pensata per individuare e sanzionare tempestivamente ogni situazione che possa rivelarsi potenzialmente pericolosa per la salute dei lavoratori.