Un grave scontro frontale tra due automobili si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17:30, nel comune di Terzo. L’incidente ha avuto luogo lungo la Strada Provinciale 230, nei pressi del distributore locale. Il bilancio del sinistro conta diverse persone coinvolte, situazione che ha richiesto l’immediato dispiegamento di un’ampia macchina dei soccorsi.

Le condizioni dei feriti

A seguito dell’impatto, le conseguenze maggiori sono state riportate da un bambino di 6 anni, per il quale si è reso necessario l’immediato trasferimento all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Tra le diverse persone coinvolte nello scontro, hanno necessitato di cure mediche e di trasporto in ospedale anche altri due pazienti:

Un adulto di 56 anni.

Un bambino di 2 anni.

Entrambi sono stati trasferiti all’Ospedale di Alessandria in codice giallo.

La complessa macchina dei soccorsi

L’emergenza ha attivato tempestivamente numerose unità di intervento per garantire l’assistenza medica e il presidio dell’area interessata. Sul luogo dell’incidente sono infatti giunti:

Il mezzo di soccorso avanzato (MSA) proveniente da Acqui Terme.

L’elisoccorso decollato da Alessandria.

Le squadre dei Vigili del Fuoco.

Le pattuglie dei Carabinieri.