L’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino e Sommelier (ONAV) della sezione di Alessandria lancia un’iniziativa digitale per presentare al pubblico il suo nuovo Consiglio provinciale. Attraverso una vera e propria campagna di storytelling sui canali social, della durata di venti giorni, appassionati e cittadini potranno scoprire progressivamente i volti e le storie dei nuovi membri dell’associazione.

Occhi puntati sui social

L’obiettivo della campagna è quello di far conoscere da vicino i nuovi consiglieri, creando un legame diretto e trasparente con la comunità del territorio. Il delegato di ONAV Alessandria, Luca Gioanola, spiega così lo spirito dell’iniziativa: “Per conoscere meglio i membri del consiglio provinciale e perché si siano impegnati in ONAV non vi resta che aderire ai canali social della sezione ONAV Alessandria, seguire e rilanciare le loro storie”.

Il calendario delle presentazioni

Le uscite social seguiranno una precisa calendarizzazione, svelando un membro della squadra ogni due giorni. Ecco le date stabilite per conoscere i singoli consiglieri:

4 luglio: Marco Santarelli

Marco Santarelli 6 luglio: Alessandro Marruchi

Alessandro Marruchi 8 luglio: Gaia Pestarino

Gaia Pestarino 10 luglio: Tiziano Pelanda

Tiziano Pelanda 12 luglio: Martina Ivaldi

Martina Ivaldi 14 luglio: Alessandro Besozzi

Alessandro Besozzi 16 luglio: Gianluigi Corona

Gianluigi Corona 18 luglio: Paolo Combo

Paolo Combo 20 luglio: Luca Gioanola

Un invito a partecipare

La narrazione online rappresenta anche un modo per avvicinare nuovi appassionati alla realtà locale dell’associazione e alle sue attività. A tal proposito, Gioanola rinnova l’invito rivolto a tutto il pubblico non solo a seguire i social, ma a “partecipare alle nostre iniziative e aderire alla sezione, per costruire insieme il futuro di ONAV”.

Per seguire la campagna di storytelling e rimanere aggiornati su tutte le novità, è possibile collegarsi ai canali ufficiali della sezione alessandrina:

Facebook: onavalessandria

onavalessandria Instagram: onav_alessandria

onav_alessandria Sito Web: onav.it